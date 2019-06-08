Регина Тодоренко призналась, готова ли ко второму ребенку

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Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Instagram / @reginatodorenko

Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывает общего ребенка – сына Майкла (настоящее имя – Михаил), готовится к пышной свадьбе с любимым.

О планах по рождению второго ребенка Регина рассказала в интервью изданию ОК!.

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Тодоренко призналась, что не против в ближайшее время стать мамой во второй раз и родить сестренку Михаилу.

Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много!
– заявила артистка.

 

Она с юмором добавила, что "только бы мама не отказалась от нее". По словам Регины, ее мама очень помогает молодым родителям.

"Если женщина родила и хочет сразу продолжать работать, без помощников никак не обойтись. Это факт.... Для меня работа важна как воздух. Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл заряжает меня энергией – хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи", – пояснила Тодоренко.

 

 

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Новости LifeStyle Регина Тодоренко
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