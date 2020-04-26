Регина Тодоренко публично раскаялась за скандальные высказывания о домашнем насилии

Телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в громкий скандал из-за пренебрежительные высказывания на тему домашнего насилия. После лишения звания "Женщина года" и общественного резонанса, звезда публично извинилась за свои слова и отметила, что начнет сотрудничество с фондами, которые поддерживают женщин, ставших жертвами насилия.

Лишь одним интервью 29-летняя Регина Тодоренко перечеркнула свою репутацию на просторах шоу-бизнеса и превратила поклонников в тысячи хейтеров в сети. Звезда резко высказалась о жертвах домашнего насилия, отметив, что женщинам нравится этот статус и они собственными поступками провоцируют партнеров к жестокости. Впоследствии телеведущая поспешила реабилитироваться, опубликовав несколько сообщений с раскаянием на личной странице в инстаграме.

Важно Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказываний о домашнем насилии: детали

В первом видео Тодоренко попросила извинения за свои некорректные формулировки и подчеркнула, что против домашнего насилия. Ведущая аргументировала свои слова тем, что в ней до сих пор "говорят детские страхи", а сама она "не готова выглядеть жалкой". Знаменитость сразу же попросила отметить, чем может быть полезной в такой ситуации. Однако звезду сразу же засыпали тисячми реальных историй женщины, которым приходилось терпеть издевательства мужчин.

Похоже, именно это вдохновило Регину на сотрудничество с фондами, которые помогают жертвам домашнего насилия. В новой заметке она отметила, что превратит собственную страницу в инстаграме нв площадку для тех, кто готов говорить о своей проблеме: "Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с обложки".

Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне мерзкие реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности,

– написала Регина Тодоренко.

Что известно о скандале с Региной Тодоренко?

Телеведущая и ее муж Влад Топалов дали интервью, которым осудили звезд, которые освещают семейные конфликты в сети и пиарятся на разводах. Тодоренко отметила, что надо быть "психически больным человеком", чтобы на камеру говорить о том, как мужчина поднимает руку на женщину. Она отметила, что множество жертв заслуживают издевательства своим же поведением. Ее возлюбленный Влад Топалов заметил, что грубость – это естественно для мужчин.

Издание Glamour сразу же отреагировало на скандальные высказывания звезды и лишило ее звание "Женщина года", которое она получила 2019-го. Кроме того, Анна Седокова осудила коллегу, а Рита Дакота отреклась от дружбы с Тодоренко. В то время скандальное интервью супругов на тему домашнего насилия собрало рекордное количество дизлайков – более 7 тысяч.