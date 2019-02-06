Телеведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, и ее муж российский певец Влад Топалов прекратили скрывать имя своего новорожденного сына.

Так, Влад Топалов, который поддерживает международную политику России и выступает на оккупированных территориях Украины, в эфире российского шоу "Привет, Андрей" рассказал, что супруги назвали малыша Михаил.

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Как известно, беременность Регины Тодоренко была скрыта от общественности. Впоследствии 5 декабря у нее состоялись роды в обычной городской клинике Москвы. Тогда пара указала другое имя роженицы, чтобы скрыть рождение сына. В интервью Топалов заявил, что Регина – замечательная мама.

Два месяца мы отпраздновали пару дней назад, и уже прям кайф. Первое время было сложно, непонятно, страшно. Я записывал на диктофон акушера и врача, как держать, купать, но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились, и я делаю это с удовольствием. Регине надо отдать должное: она потрясающая мать, ни разу не возмутилась и с первой секунды утром, днем, вечером, ночью все делает,

– рассказал артист.