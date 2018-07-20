Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой! Регина Тодоренко родила мальчика 5 декабря 2018 года. По сообщению российских СМИ, она находится в одном из московских родильных домов.

Для Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова – это первый ребенок. Отец ребенка дал официальный комментарий одному из российских СМИ, где говорится о том, что молодая мамочка и сыночек чувствуют себя хорошо.

Телеграм-канал Yobajur, который пишет о жизни звезд, заявил, что вес малыша составляет 3, 690 кг, рост – 59 см.

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Официально свою беременность Тодоренко подтвердила лишь в августе. После этого ряд российских СМИ сообщал, что рожать Регина будет в декабре.

Первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивала это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела в виду шоу "Пятница с Региной" как свое детище. Из-за этого на Тодоренко обвалился шквал критики в соцсетях, ее обвинили во лжи относительно своего положения.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 4 Вер 2018 р. о 10:11 PDT

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Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, и надела широкое платье, из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко. Это первый брак для Регины и второй для Влада – Топалов был однажды женат на дочери состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина – Ксении, через полтора года их брак распался.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 17 Сер 2018 р. о 7:36 PDT

До помолвки пару часто замечали вместе, но свои отношения они не спешили официально подтверждать. Но после публичных поцелуев в общественных местах и неоднозначных совместных фотографий в середине июля пара все же официально подтвердила свои отношения. Они появились на красной дорожке журнала "Glamour", поскольку их номинировали на "Пару года 2018".

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 20 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Через некоторое время украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тщательно скрывала свою беременность, официально заявила, что ждет первенца и готовится к свадьбе с российским артистом Владом Топаловым.

"Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж", – вспоминает Тодоренко.

Телеведущая отпраздновала девичник с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова.



Девичник Регины Тодоренко / Instagram

25 октября, певица, которая переехала в Россию, и отец ее будущего ребенка, российский исполнитель Влад Топалов, поженились.

Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и ближайшие родственники. После этого мы поехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей,

– описала свадьбу певица.



Регина Тодоренко и Влад Топалов / Viva