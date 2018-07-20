Регина Тодоренко родила мальчика, – СМИ
Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой! Регина Тодоренко родила мальчика 5 декабря 2018 года. По сообщению российских СМИ, она находится в одном из московских родильных домов.
Для Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова – это первый ребенок. Отец ребенка дал официальный комментарий одному из российских СМИ, где говорится о том, что молодая мамочка и сыночек чувствуют себя хорошо.
Телеграм-канал Yobajur, который пишет о жизни звезд, заявил, что вес малыша составляет 3, 690 кг, рост – 59 см.
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Официально свою беременность Тодоренко подтвердила лишь в августе. После этого ряд российских СМИ сообщал, что рожать Регина будет в декабре.
Первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивала это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела в виду шоу "Пятница с Региной" как свое детище. Из-за этого на Тодоренко обвалился шквал критики в соцсетях, ее обвинили во лжи относительно своего положения.
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Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, и надела широкое платье, из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко. Это первый брак для Регины и второй для Влада – Топалов был однажды женат на дочери состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина – Ксении, через полтора года их брак распался.
До помолвки пару часто замечали вместе, но свои отношения они не спешили официально подтверждать. Но после публичных поцелуев в общественных местах и неоднозначных совместных фотографий в середине июля пара все же официально подтвердила свои отношения. Они появились на красной дорожке журнала "Glamour", поскольку их номинировали на "Пару года 2018".
Через некоторое время украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тщательно скрывала свою беременность, официально заявила, что ждет первенца и готовится к свадьбе с российским артистом Владом Топаловым.
"Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж", – вспоминает Тодоренко.
Телеведущая отпраздновала девичник с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова.
Девичник Регины Тодоренко / Instagram
25 октября, певица, которая переехала в Россию, и отец ее будущего ребенка, российский исполнитель Влад Топалов, поженились.
Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и ближайшие родственники. После этого мы поехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей,
– описала свадьбу певица.
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Viva