Регина Тодоренко родила мальчика, – СМИ

383 Читати новину українською
Регина Тодоренко родила первенца
Регина Тодоренко родила первенца / Фото из Instagram

Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой! Регина Тодоренко родила мальчика 5 декабря 2018 года. По сообщению российских СМИ, она находится в одном из московских родильных домов.

Для Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова – это первый ребенок. Отец ребенка дал официальный комментарий одному из российских СМИ, где говорится о том, что молодая мамочка и сыночек чувствуют себя хорошо.

Телеграм-канал Yobajur, который пишет о жизни звезд, заявил, что вес малыша составляет 3, 690 кг, рост – 59 см.

Читайте также: История любви Регины Тодоренко и Влада Топалова

Официально свою беременность Тодоренко подтвердила лишь в августе. После этого ряд российских СМИ сообщал, что рожать Регина будет в декабре.

Первые слухи об ожидании первенца от Влада Топалова появились после провокационного сообщения Регины, где она заявляла, что "почти 9 месяцев вынашивала это чудо, которое совсем скоро появится на свет". Также пышное платье словно подчеркивало ее округлившийся живот. Впоследствии оказалось, что звезда имела в виду шоу "Пятница с Региной" как свое детище. Из-за этого на Тодоренко обвалился шквал критики в соцсетях, ее обвинили во лжи относительно своего положения.

Читайте также: Семейные будни: Регина Тодоренко запела дуэтом с Владом Топаловым

Но несколько недель назад она появилась с Владом Топаловым на красной дорожке российской премии, и надела широкое платье, из-под которого, по наблюдениям фанатов и журналистов, просматривался беременный живот. 25 июля артист неожиданно сделал предложение женитьбы Регине Тодоренко. Это первый брак для Регины и второй для Влада – Топалов был однажды женат на дочери состоятельного российского бизнесмена Павла Данилина – Ксении, через полтора года их брак распался.

До помолвки пару часто замечали вместе, но свои отношения они не спешили официально подтверждать. Но после публичных поцелуев в общественных местах и неоднозначных совместных фотографий в середине июля пара все же официально подтвердила свои отношения. Они появились на красной дорожке журнала "Glamour", поскольку их номинировали на "Пару года 2018".

Через некоторое время украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тщательно скрывала свою беременность, официально заявила, что ждет первенца и готовится к свадьбе с российским артистом Владом Топаловым.

"Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж", – вспоминает Тодоренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@vladtopalovofficial , Согласна!!! ️

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Телеведущая отпраздновала девичник с подругами, среди которых была и певица Алина Астровская, и ведущая шоу "Орел и Решка. Шопинг" Мария Ивакова.

тодоренко
Девичник Регины Тодоренко / Instagram

25 октября, певица, которая переехала в Россию, и отец ее будущего ребенка, российский исполнитель Влад Топалов, поженились.

Это была скромная церемония, на которой присутствовали только наши родители и ближайшие родственники. После этого мы поехали праздновать в ресторан. Все было очень уютно, душевно, по-семейному. Даже пели песни под гитару, которую папе подарили на юбилей,
– описала свадьбу певица.

тодоренко
Регина Тодоренко и Влад Топалов / Viva

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы Регина Тодоренко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 15:00 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
18806
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 13:10 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 24937
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
4 декабря 14:02 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 7159
Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
3 декабря 21:01 Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
19253
Ханука: что это за праздник и как его отмечают
2 декабря 11:39 Ханука: что это за праздник и как его отмечают
17846
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2958
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук