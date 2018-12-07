Регину Тодоренко выписали из роддома: первые фото и видео

Телеведущая Регина Тодоренко, которая проживает и работает в России, впервые стала мамой 5 декабря. Сейчас звездную маму выписали из роддома.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко в Москве родила сына. Звезду с младенцем встречал ее муж – российский певец Влад Топалов. Журналисты Super.ru опубликовали фото и видео, на которых видно, как пара покидает городской госпиталь.

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По информации журналистов, телеведущая рожала не в частной клинике, а в обычной. Не менее скромной была и выписка Регины Тодоренко из госпиталя: без толпы, шариков и камер звезда покинула больницу, не привлекая к себе лишнее внимание. Единственными, кто встречал молодую маму, был ее муж Влад Топалов и его родная сестра Алина.



Регина Тодоренко и Влад Топалов / Super.ru



Регину Тодоренко выписали из роддома / Super.ru

Представители российских СМИ утверждают, что Регина Тодоренко зарегистрировалась в клинике под другим именем, чтобы журналисты не узнали о ее родах.

На данный момент супруги не прокомментировали информации о рождении первенца. Блог Регины Тодоренко, как и до этого, наполняется кадрами с немалым животом и отрывками из ее развлекательной программы "Пятница".