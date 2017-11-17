Рейтинг Forbes: U2, Coldpay и Ширан вошли в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов мира

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Группа U2
Группа U2 / Instagram @u2

Популярное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Ирландская группа U2 возглавила его, заработав с июня 2017 года по июнь 2018 118 миллионов долларов.

Ежегодный рейтинг опубликован на официальном сайте Forbes.

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Как говорится в источнике, группа U2 смогла занять первое место благодаря успешному мировому турне Joshua Tree, посвященному тридцатилетию одноименного альбома.

Смотрите видео выступления группы U2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений U2 Official (@u2)

 

 

Второе место заняла не менее популярная группа Coldplay, которая заработала 115 миллионов долларов, благодаря туру A Head Full Of Dreams.

Смотрите видео с концерта группы Coldplay

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Coldplay (@coldplay)

 

 

Тройку замкнул сольный исполнитель –британский певец Эд Ширан, который заработал 110 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ed Sheeran (@teddysphotos)

 

 

В десятку самых высокооплачиваемых исполнителей вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), рэпер Jay-Z (76,5 миллион), группа Guns N 'Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и рэпер Diddy (64 миллиона).

Напомним, звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. За год исполнитель главной роли Шелдона Купера в культовом сериале заработал 26,5 миллионов долларов.

Теги: LifeStyle Музыка рейтинги Forbes
Источник: 24 канал
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