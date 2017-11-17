Рейтинг Forbes: U2, Coldpay и Ширан вошли в тройку самых высокооплачиваемых музыкантов мира

Популярное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Ирландская группа U2 возглавила его, заработав с июня 2017 года по июнь 2018 118 миллионов долларов.

Ежегодный рейтинг опубликован на официальном сайте Forbes.

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Как говорится в источнике, группа U2 смогла занять первое место благодаря успешному мировому турне Joshua Tree, посвященному тридцатилетию одноименного альбома.

Смотрите видео выступления группы U2

Второе место заняла не менее популярная группа Coldplay, которая заработала 115 миллионов долларов, благодаря туру A Head Full Of Dreams.

Смотрите видео с концерта группы Coldplay

Тройку замкнул сольный исполнитель –британский певец Эд Ширан, который заработал 110 миллионов долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых исполнителей вошли Бруно Марс (100 миллионов), Кэти Перри (83 миллиона), Тейлор Свифт (80 миллионов), рэпер Jay-Z (76,5 миллион), группа Guns N 'Roses (71 миллион), Роджер Уотерс (68 миллионов) и рэпер Diddy (64 миллиона).

Напомним, звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. За год исполнитель главной роли Шелдона Купера в культовом сериале заработал 26,5 миллионов долларов.