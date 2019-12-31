Рейтинг самых вдохновляющих людей года: кто попал в список

Аналитики Gallup опросили более тысячи американцев прежде чем определить мужчин и женщин, которые в 2019 году вдохновили общественность больше всего. Так, действующий и экс-президент США Дональд Трамп и Барак Обама возглавили рейтинг. Первых леди Америки признали самыми вдохновляющими представительницами прекрасного пола.

Американский институт исследований общественного мнения Gallup сформировал рейтинг тех личностей, которые смогли собственным примером смотивировать общество на индивидуальные свершения. Бывший президент Барак Обама разделил первую ступень со своим преемником и 12 раз подряд завоевал престижное звание.

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Среди мужчин величайшими вдохновителями названы Дональд Трамп и Барак Обама. Политики набрали поровну голосов от американцев – по 18% каждый.

Барак Обама повторил легендарный успех своего предшественника Дуайта Эйзенхауэра, став вторым презедентом Америки, которого выбрали главным мотиватором даже после отставки.



Дональд Трамп и Барак Обама / BBC

Бронзу получил 39-президент США Джимми Картер. Ему удалось опередить генерального директора Tesla Илона Маска и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Среди женщин первенство завоевала первая леди Мишель Обама, набрав 10% голосов. Такой успех обосновывают бешеной популярностью ее мемуаров "Становление" и литературным туром, во время которого встретилась с многочисленными поклонниками.

На второй позиции оказалась действующая первая леди США Мелания Трамп, набравшая 5% голосов от американцев.

Третью строчку самых вдохновляющих женщин заняла экоактивистка Грета Тунберг, которую издание TIME признало человеком года. В пятерку также вошли американская актриса и телеведущая Опра Уинфри и государственный секретарь США Хиллари Клинтон. К слову, последнюю 22 раза признавали самым влиятельным мотиватором американского общества.



Государственный секретарь США Хиллари Клинтон / Twitter / @HillaryClinton