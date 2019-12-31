24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Рейтинг самых вдохновляющих людей года: кто попал в список

5 Читати новину українською
Самые вдохновляющие люди 2019 года / Коллаж LifeStyle 24

Аналитики Gallup опросили более тысячи американцев прежде чем определить мужчин и женщин, которые в 2019 году вдохновили общественность больше всего. Так, действующий и экс-президент США Дональд Трамп и Барак Обама возглавили рейтинг. Первых леди Америки признали самыми вдохновляющими представительницами прекрасного пола.

Американский институт исследований общественного мнения Gallup сформировал рейтинг тех личностей, которые смогли собственным примером смотивировать общество на индивидуальные свершения. Бывший президент Барак Обама разделил первую ступень со своим преемником и 12 раз подряд завоевал престижное звание.

Читайте также: Итоги года: Time назвал 28 женщин, которые первыми добились исторических успехов в своей отрасли

Среди мужчин величайшими вдохновителями названы Дональд Трамп и Барак Обама. Политики набрали поровну голосов от американцев – по 18% каждый.

Барак Обама повторил легендарный успех своего предшественника Дуайта Эйзенхауэра, став вторым презедентом Америки, которого выбрали главным мотиватором даже после отставки.

трапм обама
Дональд Трамп и Барак Обама / BBC 

Бронзу получил 39-президент США Джимми Картер. Ему удалось опередить генерального директора Tesla Илона Маска и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Среди женщин первенство завоевала первая леди Мишель Обама, набрав 10% голосов. Такой успех обосновывают бешеной популярностью ее мемуаров "Становление" и литературным туром, во время которого встретилась с многочисленными поклонниками.

На второй позиции оказалась действующая первая леди США Мелания Трамп, набравшая 5% голосов от американцев.

Третью строчку самых вдохновляющих женщин заняла экоактивистка Грета Тунберг, которую издание TIME признало человеком года. В пятерку также вошли американская актриса и телеведущая Опра Уинфри и государственный секретарь США Хиллари Клинтон. К слову, последнюю 22 раза признавали самым влиятельным мотиватором американского общества.

Гілларі Клінтон
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон / Twitter / @HillaryClinton

Поздравления с Новым годом 2020 для коллег в прозе и стихах
сегодня
70592
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Грета Тунберг Хиллари Клинтон Дональд Трамп Барак Обама Меланья Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:25 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк 4488
сегодня 16:00 Что по традиции должно быть на новогоднем столе в год Белой Металлической Крысы
Квітослава Туз 12924
сегодня 15:02 "Хищные птицы", "Бонд 25", "Мулан" и другие: 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года
Марта Вересюк 731
сегодня 13:03 Как украсить елку: тренды 2020 года
Анна Запотоцька 4437
сегодня 09:43 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 119561
Новости
Больше новостей
Залиште відгук