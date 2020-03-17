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Рекомендации Президента: Владимир Зеленский посоветовал книги и фильмы для карантина

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Сегодня, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к народу. Он рассказал, как следует действовать украинцам, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. А также порекомендовал книги, которые следует почитать на карантине, и хороший фильм.

С 12 марта в Украине объявлен карантин, который продлится до 3 апреля. Сегодня закрыли государственные границы. В связи с этими событиями Владимир Зеленский записал видеообращение для украинских граждан, которые находятся за рубежом и не имеют возможности вернуться домой. Президент рассказал, что делать тем, кто оказался в такой ситуации. Также поблагодарил украинцев, которые остаются дома и порекомендовал несколько занятий для отдыха на карантине.

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Президент призвал граждан без лишней надобности не выходить из дома. Также отметил, что пользователи социальных сетей активно просят советы, чем можно заняться на карантине. Владимир Александрович дал несколько рекомендаций, как использовать время на карантине с максимальной пользой.

Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман "Уцелевший" Чака Паланика и "Музей заброшенных секретов" Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм "1+1",
– сказал Владимир Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Новости LifeStyle LifeStyle
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