Рене Зеллвегер возвращается на телеэкраны: в сети опубликовали трейлер сериала с актрисой

Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер крайне редко появляется на телеэкранах. С 2010 года звезда сыграла только в двух фильмах. Поэтому ее появление в сериале Netflix вызвало немалый фурор.

49-летняя Рене Зеллвегер пробует реализовать свой творческий потенциал в новом для себя проекте. Звезда согласилась на съемки в дебютном для себя телесериале "Что / если" (What/If). Воплощением идеи занимается знаменитая медиакомпания Netflix, что привлекло еще большее внимание киноманов.

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Сейчас в сети опубликовали первый трейлер телешоу, где Рене Зеллвегер появилась в главной роли. Образ голливудской актрисы в тизере был размыт, что создало эффект загадочности.



Рене Зеллвегер в новом сериале / Скриншот

По словам представителей Netflix, сначала зрители смогут увидеть 10 пилотных эпизодов "Что / если". Сюжет серий будет базироваться на поступках главных героев, которые в дальнейшем могут повлиять на будущее, или же разрушить стабильность в их буднях. При этом режиссеры стремятся как можно эффектнее показать так называемый "эффект домино", когда от одного промаха может полностью быть уничтожена вся конструкция.

Если я сделаю тебе предложение, слишком необычное, чтобы отказаться? Чем бы ты рискнул ради шанса получить все это?

– загадочно спрашивает Рене Зеллвегер, поднимаясь по лестнице.

Известно, что вместе с голливудской звездой в телесериале появятся Джейн Леви, Блейк Дженнер, Дэйв Эннэйбл, Кит Пауэрс и другие актеры. Премьера телепроекта запланирована на 24 мая 2019 года.

Смотрите официальный трейлер сериала "Что / Если" с Рене Зеллвегер: видео