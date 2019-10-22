Рэперка Ники Минаж вышла замуж за скандального бойфренда-насильника

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж в 36 лет распрощалась с холостяцкой жизнью и официально вышла замуж. Ее избранником стал бывший насильник и рэпер Кеннет Петти.

Еще в июне 2019 года Ники Минаж ошарашила новостью, что готовится к свадьбе. Тогда своенравная рэперка заявила об этом в прямом эфире шоу Queen Radio, отметив, что всегда хотела быть счастливой женой. 22 октября певица по-особенному рассказала миру, что таки отгуляла свадьбу.

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Ники Минаж опубликовала в сети ролик, показав чашки с надписями "мистер" и "миссис". Кроме этого, артистка заказала кэпы для жениха и невесты. Видео Ники дополнила радостными эмоджи и призналась, что теперь она – Оника Таня Мараж-Петти.

Сейчас деталей церемонии, ни праздничных фото реперка не обнародует. В то же время стало известно, что свадьба Ники Минаж и ее 41-летний возлюбленный Кеннет Петти устроили 21 октября.

Что известно о личной жизни Ники Минаж

Роман Ники Минаж с Кеннетом Петти можно с легкостью назвать одним из самых скандальных. Реперка неоднократно попадала в резонансные новости за ожесточенную борьбу за имидж своего бойфренда. Все потому, что Кеннет Петти внесен в базу правоохранителей как педофил. За попытку изнасилования 16-летней девочки он в 1995 году отбывал заключение. Согласно приговору судьи, мужчина провел за решеткой от 18 до 54 месяцев.

После обнародования в СМИ резонансных деталей относительно любимого реперки, люди засыпали ее страницу сообщениями. Сторонники пытались защитить свою кумирку заявляя, что она - не пара для такого скандального мужчину. Вопреки всем советам Ники Минаж таки пошла к алтарю и резко ответила на критику.

Ему было 15, ей 16 ... Они были в отношениях. Но успокойся, Интернет. Вы все не можете управлять моей жизнью. Вы даже своей управлять не можете,

– оправдывала мужа певица.

Однако, это далеко не единственное уголовное дело, в котором фигурирует мужчина Ники Минаж. В 2002 году он выстрелил в живот Лемонте Робинсону. От полученных травм мужчина скончался в госпитале, а любимый Ники Минаж во второй раз попал в тюрьму. Тогда ему присудили 10 лет, однако Кеннет Петти вышел досрочно.

"Я решила уйти на пенсию и посвятить себя семье ... Обращаюсь к сторонникам: поддерживайте меня, делайте это до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь", – отметила Ники Минаж.

Относительно вокальной карьеры, то Ники Минаж выпустила 4 студийных пластинки, которые отличились большим успехом в мире. Реперка записала треки с популярными артистами и может похвастаться престижными премиями: American Music Award, BET Award, Billboard Music Award, American Music Award и др.