Реперша Alyona Alyona появилась на страницах американского глянца Vogue

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Alyona Alyona
Alyona Alyona / vogue.com

Рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, снялась для популярного американского глянцевого журнала Vogue.

О своей жизни реперша откровенно рассказала в интервью Vogue. По словам Alyona Alyona, она только год назад переехала в столицу из городка Барышевка под Киевом. Ранее девушка имела опыт в работе кассиром в супермаркете, продавцом косметики на базаре и воспитательницей в детском садике.

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Раньше, когда я только начинала заниматься рэпом, это никому не нравилось. Все повторяли: "Тьфу! Женщины должны готовить борщ". Никто меня не слушал, никто не воспринимал это, и поэтому я никому не говорила. Я просто написала для себя. Есть те, кто вяжет носки, готовит еду, а я читаю рэп. Это мое хобби,
– призналась она.

Также звезда добавила, что у нее были трудности в выборе языка написания своих песен.

"Я выпустила свой первый трек на украинском языке, но все мои друзья разговаривали на русском. Все они слушали русский рэп, поэтому и я начала писать на русском, чтобы всем это нравилось", – отметила она.

В фотосессии для глянца реперша снялась в интересном образе в одном из спальных районов Киева.

Alyona Alyona на страницах Vogue USA: смотрите фото

 

К слову, обложку майского выпуска глянца украсила светская львица Ким Кардашян. По словам жены Канье Веста, она давно мечтала об этом.

Alyona Alyona – Пушка: смотрите видеоклип

Кто такая Alyona Alyona?Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рыбки", а также "Головы", собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка на Киевщине, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

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Теги: Мода LifeStyle Музыка Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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