Решил вернуться на "Танцы со звездами 2018", – Руслан Сеничкин сделал неожиданное заявление

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"Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин
"Танцы со звездами 2018": Руслан Сеничкин / 1+1

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин сделал неожиданное заявление в сети. Знаменитость признался, что вернется в шоу "Танцы со звездами 2018".

Руслан Сеничкин покинул паркет развлекательного шоу "Танцы со звездами 2018" в 9 прямом эфире. С тех пор прошло больше 2 недель, потому телеведущий признался, что скучает по танцам и хочет вернуться на проект. Более того, Руслан Сеничкин заверил, что непременно появится в следующем выпуске шоу, который состоится 11 ноября.

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Прошло уже больше двух недель, как я не танцую. Но мне эти танцы снятся, грезятся, постоянно какие-то репетиции, то хейтеры пишут, все я читаю, все на меня валится. Мне надоело и я решил на этой неделе вернуться в "Танцы со звездами",
– заявил Руслан Сеничкин.

Телеведущий добавил, что пока не знает, каким образом он вернется в шоу, однако в следующем эфире зрители все же увидят его в проекте.

 

Стоит отметить, что еженедельно звездные гости помогают телеведущему Юрию Горбунову провести "Танцы со звездами 2018". Приглашенные звезды встречают участников шоу сразу после выступления и вместе с ними ожидают голосования судей. Вероятно, Руслан Сеничкин тоже примеряет роль ведущего на балконе проекта.

 

 

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
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