С 5 июня в Украине разрешено в пределах адаптивного карантина восстановить работу кафе и ресторанов в штатном режиме. Поэтому теперь посетители могут воспользоваться не только летними площадками, но и посидеть внутри помещений. Именно поэтому мы подготовили подборку ресторанов Киева, которые сохранились еще с прошлого века.

Кроме презентабельных, модернизированных и интересных ресторанов, в Киеве еще сохранились заведения с давней историей, которые уже успели стать легендарными. Даже несмотря на то, что концепция заведения изменилась, а интерьер и экстерьер претерпел некоторые изменения, все же эти рестораны до сих пор открывают двери для своих гостей, сообщает 24 канал.

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Рестораны Киева, которые сохранились с прошлого века

Ресторан "Прага"

Адрес: улица Академика Гнатюка, 5.

На территории ВДНХ расположен легендарный ресторан "Прага", который работает до сих пор. В заведении можно отведать вкусные блюда и полностью ощутить всю историчность места. Ресторан "Прага" появился в начале 1950-х годов в комплексе "Выставка достижений народного хозяйства".



Легендарный ресторан Киева

Комплекс ВДНХ содержал около 200 зданий, аллеи и пруды, рестораны и кафе. Ресторан "Прага" среди всех остальных был самым популярным. На то время в ресторане готовили блюда чешской, немецкой и украинской кухонь, и даже предлагали импортное чешское пиво. Популярными блюдами ресторана были: картофельный суп, мясные блюда, шницель, шпикачки (вид колбасы).



Меню в ресторане "Прага"

Ресторан "Днепр"

Адрес: ул. Крещатик ½.

Ресторан с большой историей, которому около 60 лет, расположен в отеле "Днепр". Это был ресторан первого класса, который принадлежал линии "Интурист". Интерьер заведения украшали керамические тарелки ручной работы, которые еще до сих пор в сети вспоминают посетители. По их словам, такой посуды, как в гостинице "Днепр", более нигде ранее они не встречали. В ресторане работали официанты и повара высокого уровня.

Сегодня ресторан "Днепр" принадлежит гостинице "Днепр". В заведении можно попробовать вегетарианскую, европейскую, средиземноморскую, украинскую и авторскую кухни.



У ресторане "Днпро" можно вкусно поесть

Ресторан "Верховина"

Адрес: проспект Победы, 135

Необычный экстерьер ресторана был разработан лучшими архитекторами СССР с целью перенести дух украинских Карпат в столицу. Именно такие рестораны на Гуцульщине строят до сих пор. Для строительства использовали камень и дерево, что лишь подчеркнуло название заведения.

Интерьер ресторана украшен карпатскими мотивами: деревянная мебель, резные столбы, перегородки с рельефами, фигурки из дерева, ковры ручной работы, вышитые полотенца и салфетки. На полу и стенах винного погреба была каменная кладка. Из окон второго этажа открывался вид на озеро и лесопарк.

В ресторане "Верховина" подавалась украинская кухня с традиционными гуцульскими блюдами. В свое время место славилось громкими приемами и пирами известных личностей. Сегодня этот ресторан принадлежит гостиничному комплексу.



Ресторан "Верховина" с давней историей

Ресторан "Ветряк"

Адрес: академика Глушкова, 11

Ресторан "Ветряк" открыли в 1967 году. Колоритный ресторан был оформлен в национальной стилистике, а его главным украшением стал 18-метровый блин. В ресторане находились 2 больших зала: основной зал, вместимостью 150 человек и каминный зал, вместимостью 180 человек. Ресторан предлагал блюда украинской и европейской кухонь.

Теперь на проспекте Глушкова, 11 находится Mill Hub. В наследство от "Ветряка" ему достался большой блин, который объясняет первую часть названия нового ресторана. "Mill" в переводе с английского – означает ветряк.



Ресторан "Ветряк" стал легендарным

Ресторан "Дубки"

Адрес: улица Стеценка, 1/3.

Ресторан "Дубки" относится к творениям в этнографическом стиле советского времени. Свою историю ресторан ведет еще с 1969 года, и пользуется высокой популярностью у киевлян и гостей столицы.

Но этнография здесь не украинская, а классическая средневеково-европейская. Заведение стилизовано под XVII век: много массивного дерева, камня и ковки. Меню в ресторане "Дубки" удовлетворит и вегетарианцев, и любителей вкусного куска мяса.



Ресторан "Дубки" до сих пор радует своих посетителей