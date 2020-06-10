Киев – необыкновенный город, за которым можно наблюдать не только прогуливаясь по улицам, но и насладиться видами с высоты птичьего полета в заведениях, в которых открываются панорамы на весь город. Редакция LifeStyle 24 выбрала 5 бюджетных заведений Киева, которые вас непременно удивят и впечатлят.

Мы выбрали заведения, в которых можно позавтракать, выпить чашечку ароматного кофе и полюбоваться утренним городом. Нашли замечательное место, где можно пообедать вкусными блюдами и отдохнуть с друзьями, а также подобрали концептуальные бары в которых можно встретить закат и увидеть ночные виды, которые просто захватывают дух, сообщает 24 канал.

Интересно Лучшие рыбные заведения Одессы: что стоит попробовать и где вкусно поесть

Заведения Киева с панорамным видом на город

1818bar

Если хотите увидеть привлекательный вид на Подол и насладиться спокойной, непринужденной атмосферой – вам надо посетить заведение 1818bar. В этом месте можно встретить туристов, жителей города, креативных и интересных личностей. Заведение предоставит вам прекрасную возможность отдохнуть и насладиться городом.

В меню представлен сэндвич с ростбифом, запеченный камамбер с орехами и ягодами, скрембл с авокадо.

Адрес: ул. Константиновская, 11. Время работы с пн-чт с 16:00 до 01:00, пт-вс с 16:00 до 02:00

PapaFeta

Терраса ресторана PapaFeta расположена на 11 этаже современного бизнес-центра, поэтому открывает невероятный вид на город. Интерьер ресторана выполнен в греческом стиле, а заведение станет настоящей находкой для любителей греческой культуры над Киевом.

Меню соответственно представлено – только греческое. Кто хочет познакомиться поближе с греческой кухней, может попробовать шашлыки, которые называются сувлаки харино, традиционное греческое блюдо из баклажанов мусака или кефтедес.

Адрес: проспект Лобановского, 56. Время работы 10:00 – 23:00

Читайте также Культовые заведения Львова, в которых проводили время еще ваши родители

SOLOD enjoy bar

На крыше ТЦ Silver Breeze в середине мая ежегодно открывается терраса OVERGROUND-SOLOD enjoy-bar. Здесь проводятся концерты, а также устраиваются пикники с видом на правый берег Киева.

Основное украшение пространства – габаритная конструкция "Счастье", почти 2 метра в высоту и 13 метров в длину. Она отделяет зону танцев от столов. Почти везде пол застелен искусственной травой.

В заведении SOLOD можно заказать роллы, сашими, тартар из креветок, или же блюда на гриле. На открытой террасе гостям готовят курицу в соусе терияки, котлеты и стейки.

Адрес: ТЦ Silver Breeze, ул. Павла Тычины, 1в, 3 этаж. Время работы будни 17: 30 – 23: 00; выходные 12: 00 – 23: 00.

G-Sky

G-Sky – одно из самых популярных киевских заведений под открытым небом. Заведение привлекает внимание всех любителей кальянов, а также прекрасной возможностью интересно провести время с друзьями на свежем воздухе с видом на прекрасный город. Одна из "фишек" заведения – это вечерний показ фильма. Гости заведения имеют прекрасную возможность расслабиться во время просмотра фильма и интересно провести время.

Заведение в меню предложит попробовать гостям бургеры, лапшу Удон, салаты, такитос, горячие закуски, первые блюда и десерты.

Адрес: Улица Радужная 25, а время работы 12:00 – 22:00

Bar on 8

Заведение Bar on 8 расположен на 8 этаже отеля Hyatt и открывает панораму на историческую часть города с основными достопримечательностями столицы – Михайловским и Софийским собором. Открытая летняя терраса оборудована большими зонтами, поэтому защищает гостей от чрезмерного солнца или дождя.

Фирменными предложениями ресторана является шашлык из курицы и свинины, тикка из курицы, шотландский лосось, адан кебаб. Среди десертов внимание стоит обратить на фирменное итальянское мороженое, чизкейк из маракуйи, ванильно-яблочное крем-брюле, банановый сплит.

Адрес: Улица Аллы Тарасовой, 5. Время работы 11:00 – 02:00