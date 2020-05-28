Режиссер "Ирландца" Мартин Скорсезе снял фильм о самоизоляции из-за коронавируса

77-летний голливудский режиссер Мартин Скорсезе уже 28 мая выпустит короткометражный фильм о COVID-19, который заставил всех остаться в своих домах в изоляции. В ленте режиссер покажет, как изменились его отношения с близкими, а также какое влияние окажет пандемия на кинопроизводство.

Новую киноленту режиссер "Волка с Уолл-стрит", "Ирландца" и "Славных парней" снял специально для телеканала ВВС. Об этом сообщили The Hollywood Reporter. Короткометражка выйдет 28 мая в рамках заключительной серии британской программы Мэри Бирд (Lockdown Culture With Mary Beard) о влиянии COVID-19 на мировую культуру.

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Известно, что в новом фильме, название которого пока неизвестно, Мартин Скорсезе задумывается о влияние пандемии на его будущее творчество в кино и на отношения с близкими, которые существенно изменились во время самоизоляции. Но мужчина не скрывает, что уже ожидает кардинальные перемены в своей жизни.

"Я с нетерпением жду последствий этих событий", – отметил режиссер. Кроме Скорсезе, в фильме появится режиссер Ли Дэниелс, который убежден, что карантин в Голливуде поможет кинотворцам проявить себя с совсем другой стороны.