У каждого режиссера есть особый подход к созданию лент. Так, знаменитый Кристофер Нолан не устанавливает на съемочной площадке кресла для отдыха. Такое признание от актрисы Энн Хэтэуэй потрясло сеть, а остроумные пользователи твиттера сразу же создали серию мемов на эту тему.

Что рассказала Энн Хэтэуэй о Кристофере Нолане

Голливудская красавица стала одной из приглашенных гостей журнала Variety. Энн Хэтэуэй призналась, что имела честь работать со многими режиссерами. Однако творческий подход Кристофера Нолана, без сомнения, точно запомнится актрисе. С ним звезда работала на съемках фильмов "Интерстеллар" и "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды".

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По словам Энн Хэтэуэй, режиссер запрещает подчиненным брать на съемочную площадку мобильные телефоны. Такая практика есть не только у Кристофера Нолана, ведь представители Голливуда всегда переживают, чтобы не было утечки информации о сюжете их новинок. Кроме этого, мобильные телефоны могут отвлекать от работы, что также вредит процессу съемок.

И еще одной особенностью работы с Кристофером Ноланом является отсутствие кресел на площадках. Энн Хэтэуэй объяснила, что режиссер всегда усиленно работает и старается не нарушить срока сдачи проекта. А кресла, по его мнению, мешают подчиненным сосредоточиться на работе, ведь на них всегда захочется сесть и передохнуть.

"Он не позволяет кресла, и его логика такова: если есть стулья, люди будут сидеть, а если они сидят, они не работают. У него есть невероятные фильмы с точки зрения размаха и амбиций, технического эффекта и эмоций. Он всегда работает по графику и придерживается бюджета", – поделилась Энн Хэтэуэй.

Курьезная реакция соцсетей

Но пользователи сети восприняли эту информацию с юмором. В твиттере появилось немало мемов с кадрами из фильмов Кристофера Нолана. Люди не удержались от шуток и представили, как актеры работают с режиссером без кресел и как он реагирует, когда стул таки принесут на съемки.

Теперь мы знаем, почему Бэтмен так бил Джокера,

– написал один из пользователей сети.

So Christopher Nolan hates when people sit, so now we know why he had Batman beat the shit out of Joker in the interrogation scene. pic.twitter.com/3dYFOc6ZjJ — Abhinav (@abhinavno) June 30, 2020

rt to scare christopher nolan pic.twitter.com/ulRtf7ix26 — taran // BLM // ACAB (@thebatman_2021) June 29, 2020

Matthew McConaughey crying in Interstellar scenes where Chistopher Nolan finally let him sit on a chair. pic.twitter.com/UB0prD5HEL — Walt (@UberKryptonian) June 30, 2020

The true villain of Christopher Nolan's new film "Tenet." pic.twitter.com/DWgwuZy0ss — Joseph Badih (@chaospinger) June 29, 2020

I thought people were exaggerating about the Christopher Nolan story. But then I went back to look at his films... and seriously. The dude has no chairs on set. pic.twitter.com/pGJuPX2pa1 — Matt Arnold (@mattLarnold) June 30, 2020

When Christopher Nolan is in charge of setting up musical chairs pic.twitter.com/5gXv2Sprsp — World B Expensive (@WorldBExpensive) June 29, 2020