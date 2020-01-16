Режиссер "Аквамена" создаст сериал по мотивам популярного фильма
Австралийский кинорежиссер Джеймс Ван, который работал над одной из самых популярных лент DC – "Акваменом", готов приступить к продолжению франшизы. 42-летний кинотворец планирует снять минисериал, в основу которого лягут события из культовой ленты.
Об этом сообщается на сайте издания The Hollywood Reporter.
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Анимационный минисериал про Аквамена будет создан для стримингового сервиса HBO Max. Будущий проект уже даже получил официальное название. Оно будет звучать так – "Аквамен: Король Атлантиды". Над сериалом будет работать студия Warner Bros. Animation.
В центре сюжета предстанет Артур, а в течение нескольких эпизодов зрители узнают, как их любимец впервые получил трон, а также при каких условиях понял, что быть правителем могущественного мира – бремя и большая ответственность. Тем более, если его брат не будет помогать ему, а захочет захватить власть. Чтобы решить все проблемы, Артуру придется просить помощи у верных соратников – наставника Валко и любимой Меры.
Напомним, фильм "Аквамен" вышел на большой экран в 2018 году. Премьера получила феерический успех и стала первой лентой из современной киновселенной DC, которая собрала больше одного миллиарда долларов. Продолжение легендарной истории Артура-Аквамена фанаты смогут увидеть аж в 2022 году. Однако Джейсон Момоа отказался сыграть главную роль в сиквеле фильма. Об актерском составе минисериала тоже ничего не известно.
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