Режиссер "Богемной рапсодии" Брайан Сингер остро прокомментировал секс-скандал

35 Читати новину українською
Режиссер "Богемной рапсодии" Брайан Сингер прокомментировал секс-скандал
Режиссер "Богемной рапсодии" Брайан Сингер прокомментировал секс-скандал / www.businessinsider.com

Западные СМИ взорвались новостью: режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Мужчина решил не медлить и погасить резонансные заявления.

На секс-скандал ответили представители Брайана Сингера, сообщает Deadline. По их словам, журналист The Atlantic, который опубликовал скандальный материал, является гомофобом и уже более 20 лет одержим режиссером.

Читайте также: Секс с несовершеннолетними и домогательства: режиссер "Богемной рапсодии" получил скандальные обвинения

В прошлый раз репортер, имя которого не называется, хотел опубликовать резонансную статью о Брайане Сингере в 1997 году. Однако в журнале Esquire после проверки фактов решили не публиковать материал. Редакторы ссылались на отсутствие надежных источников, что помешало им разместить новость.

Кроме этого, представители Брайана Сингеры не удивляются, что скандальная история только сейчас вынырнула в СМИ. Они утверждают, что успех фильма "Богемная рапсодия" стал катализатором для секс-скандала.

История изобилует фиктивными судебными исками от презренных людей, которые готовы врать за деньги или же крошку славы. И неудивительно, что "Богемная рапсодия", номинированная на награды, является фоном для этого гомофобного скандала. Это удобно было воспользоваться успехом киноленты,
– заявили представители Брайана Сингера.

Одновременно в заявлении отметили, что журнал The Atlantic, который опубликовал новость о секс-скандале, "опустился до низкого уровня журналистской честности".

В чем обвинили Брайана Сингера?

Сразу четверо мужчин сделали неожиданное и резонансное заявление. Они обвинили режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера в сексуальном насилии. В частности, мужчины признались, что стали жертвами развращения.

Вероятные жертвы похотливого режиссера заявили, что сотрудничали с Брайаном Сингером. Одного из авторов заявления он изнасиловал в гримерке во время съемок фильма "Способный ученик". Тогда парню было всего 13 лет. Другая жертва секс-насилия признался, что имел оральный секс с режиссером в возрасте 17 – 18 лет. Кроме этого, еще двое человек убеждают: Брайан Сингер заставил их к интиму, когда им было 15 и 17.

После обнародования резонансных заявлений режиссер "Богемной рапсодии" обратился к адвокатам. Он не впервые попадает в подобные новости, поэтому у юристов уже есть опыт в таких инцидентах.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Голливуд Секс-скандал
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
сегодня 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 72
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
сегодня 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
232
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
433
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
24 января 19:25 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
280
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
24 января 19:01 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
48
Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
24 января 17:35 Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
121
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук