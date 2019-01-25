Режиссер "Богемной рапсодии" Брайан Сингер остро прокомментировал секс-скандал

Западные СМИ взорвались новостью: режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних мальчиков. Мужчина решил не медлить и погасить резонансные заявления.

На секс-скандал ответили представители Брайана Сингера, сообщает Deadline. По их словам, журналист The Atlantic, который опубликовал скандальный материал, является гомофобом и уже более 20 лет одержим режиссером.

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В прошлый раз репортер, имя которого не называется, хотел опубликовать резонансную статью о Брайане Сингере в 1997 году. Однако в журнале Esquire после проверки фактов решили не публиковать материал. Редакторы ссылались на отсутствие надежных источников, что помешало им разместить новость.

Кроме этого, представители Брайана Сингеры не удивляются, что скандальная история только сейчас вынырнула в СМИ. Они утверждают, что успех фильма "Богемная рапсодия" стал катализатором для секс-скандала.

История изобилует фиктивными судебными исками от презренных людей, которые готовы врать за деньги или же крошку славы. И неудивительно, что "Богемная рапсодия", номинированная на награды, является фоном для этого гомофобного скандала. Это удобно было воспользоваться успехом киноленты,

– заявили представители Брайана Сингера.

Одновременно в заявлении отметили, что журнал The Atlantic, который опубликовал новость о секс-скандале, "опустился до низкого уровня журналистской честности".

В чем обвинили Брайана Сингера?

Сразу четверо мужчин сделали неожиданное и резонансное заявление. Они обвинили режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера в сексуальном насилии. В частности, мужчины признались, что стали жертвами развращения.

Вероятные жертвы похотливого режиссера заявили, что сотрудничали с Брайаном Сингером. Одного из авторов заявления он изнасиловал в гримерке во время съемок фильма "Способный ученик". Тогда парню было всего 13 лет. Другая жертва секс-насилия признался, что имел оральный секс с режиссером в возрасте 17 – 18 лет. Кроме этого, еще двое человек убеждают: Брайан Сингер заставил их к интиму, когда им было 15 и 17.

После обнародования резонансных заявлений режиссер "Богемной рапсодии" обратился к адвокатам. Он не впервые попадает в подобные новости, поэтому у юристов уже есть опыт в таких инцидентах.