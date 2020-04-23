Режиссер "Богемской рапсодии" снимет фильм о жизни Уитни Хьюстон

Американская поп-певица навсегда вписала свое имя в историю мировой музыки. Жизнь и путь к успеху легендарной Уитни Хьюстон планируют экранизировать в Голливуде. Режиссером ленты I Wanna Dance With Somebody выступит автор именитой "Богемской рапсодии" Энтони Маккартен.

Издание Deadline сообщает, что мировому кинематографу вскоре стоит ждать очередную громкую премьеру. В Голливуде готовятся к экранизации биографии поп-дивы Уитни Хьюстон. Сценаристом будущей картины выступит новозеландский режиссер Энтони Маккартен, прославившийся работой над фильмом о культовой группе Queen "Богемская рапсодия".

Читайте также Голограмма Уитни Хьюстон дала первый концерт в США: видео

Фильм получит название I Wanna Dance With Somebody – "Я хочу с кем-нибудь потанцевать", в соответствии с названием одной из песен легендарной Уитни Хьюстон. К созданию байопика присоединится сестра и менеджер Уитни Пэт Хьюстон и музыкальный продюсер звезды Клайв Дэвис. Именно они помогут с точностью экранизировать историю от первых шагов звезды в музыке до трагической смерти 2012 года.

Пока неизвестно, кто сыграет главную роль в картине, однако она станет "радостным, эмоциональным и неистовым посвящением жизни и музыке" Уитни Хьюстон, которая навсегда осталась в сердцах меломанов по всему миру.

Уитни Хьюстон – I Wanna Dance With Somebody: смотрите видео онлайн

Напомним, что в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах умерла талантливая певица Уитни Хьюстон. Тело звезды нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23 году жизни. В такой жуткой серии смертей подозревали бойфренда Кристины Браун, однако в январе 2020 года Ник Гордон также умер от передозировки наркотиками.