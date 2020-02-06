Режиссер "Человека-паука" Сэм Рэйми возвращается к Marvel: что планирует снять кинотворец

Американский кинорежиссер и продюсер Сэм Рэйми хочет вернуться к сотрудничеству с Marvel и даже точно знает, какой фильм хочет снимать. Кинотворец может работать над "Доктор Стрэндж 2".

Как известно, фильм "Доктор Стрэндж" продолжает историю команды "Мстителей", поэтому роль этого фильма в киновселенной Marvel на самом деле важна. Это понимают и представители компании, и режиссер Сэм Рэйми, который, как пишет The Hollywood Reporter, ведет переговоры о своем участии в создании второй части.

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Напомним, что в январе этого года утвержден режиссер Скотт Дерриксон, который снимал первый фильм, покинул пост. Пока создатели не разглашают деталей съемок сиквела, однако известно, что Бенедикт Камбербэтч снова сыграет доктора Стивена Стрэнджа.

Отмечается, что, по слухам, вторая часть будет связана с сериалом "Ванда/Вижн", ведь позже Багряная ведьма станет одной из главных героинь.

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Что интересно, "Доктор Стрэндж" уже имеет дату премьеры. Релиз фильма запланирован на 7 мая 2021 года. Съемки же начнутся в мае этого года.

Также стоит напомнить, что трилогия "Человек-паук", над которой работал Сэм Рэйми собрала в прокате более 2,5 миллиарда долларов. Такой кассовый сбор установил несколько рекордов во время релиза.