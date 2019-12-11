Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс поклялся, что не обсуждал сиквел фильма с Хоакином Фениксом

Фильм "Джокер" настолько громко ворвался в мировой прокат, что спровоцировал немало слухов о продолжении, о котором сейчас речь даже не идет. В очередной раз отсутствие планов на съемку сиквела подтвердил режиссер взрывной картины "Джокер" Тодд Филлипс.

На днях HFPA (Голливудская ассоциация иностранной прессы) объявила список номинантов на Золотой глобус 2020. В три самые престижные категории попал фильм "Джокер", а также его режиссер и актер, сыгравший главного героя.

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Прокомментировать такой успех решил Тодд Филлипс, который, собственно, выполнил режиссерскую работу над нашумевшей лентой. Однако размышляя о номинации, он не смог не задеть тему слухов о съемках сиквела. Об этом сообщается на сайте издания Variety.

Еще до того, как мы начали снимать фильм, я уже знал, как много он (Хоакин, – LifeStyle 24) вложит в эту роль, и знал, что впереди у нас много возможностей. Что касается сиквела, сейчас слишком рано говорить об этом. Я клянусь, я еще не обсуждал ничего с Хоакином,

– поклялся режиссер фильма "Джокер".

Напомним, что в конце ноября сеть взорвала новость, согласно которой создатели драмы якобы уже начали работать над второй частью "Джокера", а Хоакин Феникс согласился сыграть главную роль. Однако уже на следующий день Тодд Филлипс опроверг вымышленные слухи. "Я не знаю, откуда это взялось", – заявил 48-летний режиссер.

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