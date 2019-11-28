Режиссер фильма "Цена правды": Работа над лентой меня разозлила

С 28 ноября во всеукраинский прокат выходит историческая лента о Голодоморе "Цена правды". Ее режиссера Агнешку Холланд Владимир Зеленский наградил орденом Княгини Ольги. Почему фильм достоин внимания каждого – читайте дальше.

О чем фильм "Цена правды"

28-летний валлийский журналист Гарет Джонс хитростями попадает в Советский Союз как представитель британского политика Ллойда Джорджа. Он хочет спросить лично у Сталина, откуда Союз берет деньги.

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Гарету показывают роскошную жизнь в Москве, и журналист понимает – все это фарс. И отправляется в Харьков якобы посмотреть на новые заводы. До конечной станции не доезжает. Джонс сходит с поезда и то, что он видит в селах на Харьковщине, впоследствии ужасает весь мир.



Гарет Джонс попал в Харьков

Он не просто первым заявил о голоде в Украине, но и первым рассказал правду, что этот голод – искусственный. Заголовки в газетах наделали шуму. Но правда эта оказалась не нужной. Пророссийские симпатики обвинили Джонса в преувеличении. Это пошатнуло его репутацию.

Смотрите трейлер к фильму "Цена правды":

Как происходили съемки фильма

Над фильмом работали три страны: Польша, Украина и Великобритания.



Съемки фильма "Цена правды"



Джеймс Нортон в роли Гарета Джонса

Главного героя сыграл британский актер Джеймс Нортон. Рассказал, что до работы над лентой о голоде в Украине знал немного. И во время съемок пропустил эту историю через себя. Убежден, что кино – это один из лучших инструментов донести такие большие истории до широкой общественности.

"Я воплощал путь Гарета. Он доказывает, что остались люди, готовые пожертвовать собой ради великой цели. Я надеюсь, что этот фильм привлечет будущие поколения быть как Гарет. Возможно, много молодых журналистов к этому придут", – сказал британский актер Джеймс Нортон.



Джеймс Нортон

Почему стоит посмотреть фильм

Режиссер фильма Агнешка Холланд во время презентации в Киеве рассказала, что после того, как прочитала сценарий, поняла, эту историю мир должен знать. Ведь и сейчас человечество борется с ложью и пропагандой. А последствия Голодомора Украина испытывает до сих пор.

"В ХХ веке человечество показало себя с худшей стороны, и нам стоит вынести урок из этого опыта, чтобы его не повторять. Но, к сожалению, я вижу, что мы вряд ли почерпнули из истории то, что должны были бы почерпнуть", – сказала режиссер фильма "Цена правды" Агнешка Холланд.



Агнешка Холланд

Правда, за которую так боролся Джонс, в конце перестала быть тайной. И журналист получил признание через много лет после смерти.

Работа над этим фильмом меня разозлила, потому что то, что произошло тогда, нельзя простить, и невозможно воспринять. Я с этим мириться не собираюсь,

– отметила режиссер.

Ленту об отважном Джонсе, который первым рассказал миру о голоде в Украине и преступлениях Сталина, увидят в 30 странах мира. В украинских кинотеатрах прокат стартует уже 28 ноября.