Режиссер фильма "Леди Бёрд" Грета Гервиг родила первенца

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Грета Гервиг с мужем
Грета Гервиг с мужем / Instagram / @areyouheard

35-летняя американская режиссер и писательница Грета Гервиг и ее 49-летний муж Ноа Баумбах стали родителями. У звездной пары родился мальчик.

Папарацци заметили новоиспеченных родителей во время прогулки по Манхэттену в Нью-Йорке накануне. Информацию о рождении первенца подтвердили официальные представители звезд для издания People накануне, 20 марта.

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Как сообщает источник, влюбленные мило беседовали и наслаждались свежим воздухом. Поскольку на улице было прохладно, на коляске было серо-белое одеяло. Для 35-летней Греты Гервиг сын стал первенцем, а вот для 49-летнего Ноа Баумбаха – вторым ребенком. Мужчина воспитывает 9-летнего сына от первого брака.

Что известно о романе Греты Гервиг и Ноа Баумбаха?Звезды познакомились в 2010 году на съемках фильма "Гринберг". Грета Гервиг сыграла одну из главных ролей в кинокартине, а Ноа Баумбах занял режиссерское кресло. У звезд сразу закрутился роман, однако им удалось сохранить свои отношения в тайне. В 2011 году пара поженилась.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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