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Режиссер фильма "Сирота Бруклин" выступит перед судом из-за пожара на съемках: подробности

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Эдвард Нортон / Deadline

50-летний американский кинотворец Эдвард Нортон предстанет перед судом из-за смертельного пожара, который случился во время съемок его фильма "Сирота Бруклин". Трагедия, в которой погиб пожарный, произошла в марте 2018 года.

Однако дело будет рассмативаться только в следующем году. Как сообщает издание Deadline, судебное заседание, во время которого Эдвард Нортон даст свои показания, состоится 20 февраля 2020 года.

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Как известно, смертельный пожар случился на съемках фильма "Сирота Бруклин" в марте 2018 года, в процессе тушения которого погиб пожарный Майкл Дэвидсон. Его вдова подала в суд на владельца здания, а также на компанию Class 5, Inc. К женщине присоединился также арендатор помещения, которое загорелось.

В источнике отмечается, что Эдвард Нортон был первым, кто заметил, что во время съемок одной из сцен в подвале дома подозрительно задымлено. В тот момент, когда пожар поднялся, в помещении никого не было, однако огонь быстро распространился, из-за чего один из спасателей погиб сразу на месте.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Потери
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