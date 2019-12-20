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Режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи за неоценимый вклад в киноиндустрию

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Кристофер Нолан / Twitter/ @KensingtonRoyal

Известный английский режиссер Кристофер Нолан удостоился получить орден Британской империи от принца Уильяма. Представители королевской семьи посчитали его достойным награды, поскольку он сделал большой вклад в британский кинематограф.

О знаковом событии в жизни Кристофера Нолана сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в твиттере.

Кстати, сейчас режиссер работает над картиной "Тенет": украинский трейлер боевика о героях, спасающих мир от Третьей мировой войны

Британский кинорежиссер, сценарист и продюсер уже давно покорил Голливуд и прославил свое имя такими картинами, как "Темный рыцарь" (2008), "Начало" (2010), "Дюнкерк" (2017) и другими. Его фильмы всегда получают высокие оценки от кинокритиков и положительные отзывы зрителей. Именно поэтому представители королевской семьи посчитали его достойным Британского ордена.

Награждение состоялось в Букингемском дворце, а почетные ордена Кристоферу Нолану вручал принц Уильям от имени Елизаветы II.

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Елизавета II Принц Уильям
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