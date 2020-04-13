Режиссер нового "Бэтмена" открыл несколько деталей супергеройского фильма

Из-за пандемии коронавируса съемки нового фильма "Бэтмен" остановили. Однако режиссер киноленты не прекращает подогревать интерес любителей комиксов DC к новинке кино.

Как Мэтт Ривз рассказал журналистам Deadline, съемки "Бэтмена" восстановят сразу после того, как пандемия коронавируса не будет угрожать жизни съемочной группы. Но пока работа над созданием киноленты продолжается. Авторы проекта успели отснять четвертую часть сцен и на карантине тщательно изучают полученный материал и монтируют его.

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Режиссер фильма до сих пор не раскрывает всех деталей сюжета, но все же выдал несколько деталей во время общения с журналистами. Мэтт Ривз рассказал, что это будет больше детективная история, отдаленная от типичных фильмов DC. Авторы нового "Бэтмена" хотят раскрыть происхождение Брюса Уэйна и его становление как супергероя.

"У меня ушло два года на эту историю. Она загадочная, очень продуманная мной и коллегами. Сюжет уже не изменится, а вот тон повествования – возможно. Дело в том, что фильм настолько масштабный, что при его создании появляются новые идеи развития тех или иных сцен", – поделился Мэтт Ривз.

Впервые знаменитого Бэтмена сыграет звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Насколько убедительно актер сыграл в фильме, зрители увидят в июне 2021 года. Сейчас в сети есть первые официальные кадры с Робертом Паттинсоном, которые уже покорили киноманов.

Захватывающий тизер к фильму "Бэтмен": смотрите видео

Смотрите первый официальный тизер к фильму "Бэтмен": видео