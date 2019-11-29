Режиссер новых "Ангелов Чарли" снимет римейк хоррора 1940 года и сыграет в нем главную роль

Известная американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Ангелы Чарли", а также выступила режиссером фильма, решила взяться за новый взрывной проект. 45-летняя Элизабет Бэнкс снова будет совмещать две важные роли, режиссера и актрисы в будущем хорроре.

Иностранное издание Deadline сообщил о том, что известная голливудская блондинка сразу после выпуска "Ангелов Чарли" взялась за новый проект.

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Элизбает Бэнкс, которая сыграла одну из ведущих ролей, а также выполняла роль режиссера в новой части франшизы о популярных агентах. Теперь она хочет взяться за фильм ужасов "Женщина-невидимка", над которым будет работать для студии Universal Pictures.

В кресло сценариста села Эрин Крессида Уилсон, известная по картине "Девушка в поезде". Инсайдеры издания отметили, что это будет смесь двух лент, среди которых "Тельма и Луиза" (1991 года) и "Американский психопат" (2000 года). А сама будущая премьера будет основана на одноименном фильме ужасов 1940 года, главную роль в котором сыграла Вирджиния Брюс.

По сюжету, фотомодель Китти Кэрролл соглашается принять участие в эксперименте "машины невидимости". Она становится невидимой, чем, собственно, решает воспользоваться, чтобы отомстить своему боссу. Однако все идет не по плану и она становится частью истории с участием гангстеров.



Элизабет Бекнс в фильме "Ангелы Чарли" / IMDb