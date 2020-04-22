Режиссер популярного в Украине фильма "Мои мысли тихие" Антонио Лукич получил Золотую Дзыгу

Молодой украинский режиссер Антонио Лукич получил первую награду от кинопремии "Золотая Дзыга" в номинации "Открытие года". Имена других победителей премии станут известны 3 мая.

О присвоении награды 28-летнему режиссеру Антинио Лукичу стало известно 22 апреля на фейсбук-странице "Украинской Киноакадемии". Награду в такой номинации в "Золотой Дзыге" вручают впервые.

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Если награды за лучшие фильмы и сценарии теоретически впереди у каждого режиссера, ведь их получить можно и третьим фильмом, и шестым – то награду "Открытие года" получаешь только один раз, за ​​свой дебют. И я, конечно, этому очень рад. И всем спасибо. Эта статуэтка всегда будет напоминать о сложных и веселых временах молодости, первых ошибках и достижениях в профессии,

– поделился лауреат премии Антонио Лукич.

Фильм "Мои мысли тихие" (2019), режиссером которого он стал, рассказывает о сложных отношениях между матерью (Ирма Витовская) и ее сыном (Андрей Лидаговский). Кинолента получила специальный приз жюри на кинофестивале в Карловых Варах, Гран-При Национального конкурса и приз ФИПРЕССИ Одесского международного кинофестиваля 2019. Многие украинцы положительно отзывались о фильме, из-за чего прокат даже был продлен на некоторое время в кинотеатрах. Благодаря зрительскому спросу, кинокартина стала успешной – при затраченных на съемки 9,2 миллионах гривен, кассовые сборы в кинотеатрах составили 9,4 миллиона гривен.

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Другая часть интервью Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"

Имена других лауреатов четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзига" станут известны 3 мая. Впервые церемония вручения пройдет в онлайн-формате. Здесь вы можете узнать имена всех номинантов.