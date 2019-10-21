Режиссер Роберт Земекис переснимет известный мультфильм от Disney – "Пиноккио"

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Роберт Земекис
Роберт Земекис / Коллаж: LifeStyle 24

Оскароносный режиссер и сценарист Роберт Земекис взялся за новый проект. 64-летний американский кинотворец создаст киноадаптацию любимого мультфильма "Пиноккио".

Автор культовых фильмов, среди которых "Назад в будущее", "Форрест Гамп" и другие, занялся киноадаптацией мультфильма от Disney – "Пиноккио". Об этом сообщает издание Variety.

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В источнике отмечается, что 64-летний обладатель Оскара сейчас ведет переговоры с компанией, обсуждая различные детали. Первый вопрос, который интересовал Роберта Земекиса – актеры, что сыграют главные роли в новой адаптации. Поэтому сейчас он активно подбирает артистов для любимых персонажей.

Стоит отметить, что перед Земекисом заняться съемками ремейка предлагали Полу Кингу, который работал над мультфильмами о Паддингтоне, однако тот отказался от престижного предложения.

Также добавим, что летом в сети появился первый тизер к полнометражному фильму о Пиноккио, мировая премьера которого запланирована на 25 декабря.

Смотреть трейлер к фильму "Пиноккио": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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