Режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн намекнул, когда ждать третью часть

Один из самых популярных американских режиссеров и сценаристов Джеймс Ганн порадовал фанатов неожиданной новостью. Создатель франшизы "Стражи галактики" сказал, когда начнутся съемки третьей части.

На своей странице в инстаграме Джеймс Ганн опубликовал новую запись, для которого сделал фото игрушки Дракса. Таким образом он в очередной раз взбудоражил интерес фанатов, которые уже более 2 лет ждут продолжения фильма.

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Поклонники засыпали режиссера вопросами о выпуске третьей части, на один из которых Джеймс Ганн неожиданно ответил. По его словам, съемки "Стражей галактики 3" точно не начнутся в следующем году.

Соответственно, премьеру следует ожидать не раньше, чем в 2022 или даже 2023 году, поскольку съемочный процесс может длиться больше, чем год.

Что такое "Стражи галактики"?

"Стражи галактики" – это художественные фильмы, в основу которых легли одноименные комиксы вселенной Marvel. Над двумя частями, которые вышли в 2014 и 2017 годах, работал Джеймс Ганн. После выхода второй части команда создателей решила взять паузу и продолжить франшизу не скорее, чем через 5 лет.

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