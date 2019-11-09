Режиссера Романа Полански в очередной раз обвинили в изнасиловании

Скандального кинорежиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании французской актрисы Валентин Монье в 1975 году.

Французская актриса Валентин Монье рассказала о том, что стала жертвой сексуального насилия Романа Полански, когда ей исполнилось 18 лет – в 1975 году. Об этом пишет издание Le Parisien.

Читайте также: "Секс-бомба": в сети появился украинский трейлер фильма о домогательствах с Кидман, Терон и Робби

62-летняя актриса вспомнила, как познакомилась через друзей с режиссером на горнолыжном курорте, где они вместе отдыхали. Там мужчина пригласил молодую девушку к себе в дом.

Я не имела к нему никакого отношения, личного или профессионального, и едва знала его... Он бил меня, срывал с меня одежду, пока я не сдалась, и заставил меня пройти через целый ряд неприятных действий. Мне тогда исполнилось 18 лет,

– прокомментировала Монье.

Валентин решила заговорить об этом только сейчас, после новостей о выходе в прокат нового фильма Полански "Офицер и шпион", рассказывающего о самом громком судебном процессе в истории Франции – деле Дрейфуса.

А когда-то, в 1975 году, девушка не обращалась в полицию из-за страха, что Роман Полански может убить ее, чтобы избежать огласки.



Роман Полански и Валентин Монье / AFP / Thomas Samson et DR

Кто такой Роман Полански? Роман Полански является культовым режиссером, за 84 года жизни создал ряд известных фильмов: "Пианист", "Китайский квартал", "Ребенок Розмари", "Резня" и другие. Однако кроме творчества, он получил славу голливудского насильника и педофила, которого неоднократно пытались судить за совершенные преступления.

В 1977 году суд в Лос-Анджелесе признал Полански виновным в совращении 13-летней Саманты Геймер. Мужчина признал вину и был в тюрьме в течение 42 дней. Впоследствии, когда Романа хотели приговорить к 50 годам пребывания за решеткой, он бежал во Францию. В 2009 году его арестовали в Цюрихе, откуда отпустили под залог в размере 4,5 миллионов долларов.

Впервые в изнасиловании его обвинила в 2010 году Шарлотта Льюис. На момент поступка режиссера ей было 16 лет. Затем за ней непубличная девушка по имени Робин выдвинула Полански аналогичные обвинения.



Роман Полански, 6 сентября 2019 год / Getty Images