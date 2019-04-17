Режиссера скандального фильма о Майкле Джексоне привлекут к суду

Нашумевшая кинолента о, якобы, сексуальных домогательствах и педофилии Майкла Джексона спровоцировала немало дискуссий в социальных сетях и Голливуде. Но не все верят достоверности приведенных фактов в фильме, из-за чего режиссеру Дэну Риду может грозить судебный иск.

О таком развитии событий поделился соисполнитель поп-короля Джон Бранка, который публично об этом заявил на однойм из недавних событий. Он и двое других членов юридической команды Джексона приняли участие в панельной дискуссии "Суд над СМИ: виноват до невинности" в Институте политики Гарварда. Именно там обсуждался фильм "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, передает Billboard.

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"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", – пояснил свою позицию Джон Бранка.

Мужчина добавил, что скандальный фильм снимался втайне от родственников и коллег Майкла Джексона, за что не было подано другой стороны скандала и возможного опровержения информации. Относительно американского телеканала HBO, который снял фильм, то судебный иск против него уже начался в феврале этого года.

Покидая Неверленд 2019: Смотреть трейлер к фильму онлайн

Что известно о скандальной киноленте "Покидая Неверленд"?

Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными.



В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнего Уэйда Робсона и 37-летнего Джеймса Сейфчака, обвиняющих Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. На то время им было по 10 и 7 лет соответственно.



Однако немалый резонанс фильма не прошел без следа. В Лондоне уже снесли скульптуру Майкла Джексона, а компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста. Своеобразный бойкот продолжили создатели мультсериала "Симпсоны" и рэпер Дрейк, а также радиостанции в Канаде и Новой Зеландии.