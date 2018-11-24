Резкий и сложный фильм: Николь Кидман запретила дочерям смотреть ленту с ее участием

Голливудская звезда Николь Кидман рассказала, что не хочет, чтобы ее дочери смотрели последний фильм "Разрушительница", в котором актриса сыграла главную роль.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В фильме-триллере режиссера Карина Кусама Кидман предстала в образе грубого детектива Эрин Белл, которая пытается разобраться со своим нелегким прошлым. В начале своей карьеры в полиции главная героиня вошла в доверие калифорнийской банды под прикрытием. Через несколько лет лидер группировки возвращается в город и Белл приходится столкнуться со всем тем, что случалось с ней в прошлом. Из-за сложностей детектив превращается в безжалостную женщину, которая полна ненависти.

Однако Николь, которая воспитывает двух дочерей – 10 летнюю Сандей Роуз и 7-летнюю Фейт, не покажет ленту детям.

Это резкий и сложный фильм. Моя героиня может взять оружие и выстрелить, если на нее нападут, несмотря на то, что внутри она все же женщина, которая полна ненависти. Не хочу, чтобы мои девочки это видели,

– отметила актриса.

Американская премьера фильма состоится 25 декабря 2018 года.

Трейлер фильма "Разрушительница": смотрите видео