Барбадосская исполнительница и дизайнер Рианна неоднократно отмечала, что не будет подстраивать свои формы тела под общепринятые стандарты красоты. Ее часто можно увидеть или достаточно худой, или с пышными формами. Но в любом случае – певица выглядит замечательно.

Новая коллекция нижнего белья, которое уже не один год разрабатывает Рианна, привлекла немалое внимание покупателей. Как всегда, главной героиней кампейна стала сама Рианна. Новые фото бренда SAVAGE X FENTY BY RIHANNA появились на инстаграм-странице марки.

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Соблазнительные трусики и бюстгальтеры с кружевом розового цвета идеально сидели на теле артистки. Для завершения образа в фотосессии Рианна взяла розовые босоножки на каблуках и аксессуары, а на лице сделала нежный и одновременно соблазнительный макияж.

Все фото были отредактированы в фоторедакторе в стиле тропических пейзажей.

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