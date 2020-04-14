Рианна остро отреагировала на вопрос о новом альбоме: Я пытаюсь спасти мир

Знаменитая певица Рианна от начала пандемии коронавируса пожертвовала в благотворительные фонды миллионы долларов. Но ее поклонников интересует только одно: когда можно будет услышать новые песни артистки. И это изрядно возмутило ее.

Как и тысячи других артистов, Рианна устроила особый вечер для своих поклонников. В инстаграме она вышла в онлайн-эфир, чтобы пообщаться с людьми, которые находятся на карантине, и ответить на самые популярные вопросы. Однако в комментариях всех интересовало не то, что Рианна отдает немало ресурсов на помощь по борьбе с коронавирусом, а анонсированный альбом, который вот-вот выйдет в свет.

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"Еще раз кто-то спросит меня об альбоме, в то время как я пытаюсь спасти мир, в отличие от вашего президента", – заявила Рианна, намекая на бездеятельность Дональда Трампа.

Rihanna said stop asking her about the album while she’s trying to save the world “unlike your president”. pic.twitter.com/1nfPnlSVCp — THE NEIGHBORHOOD TALK (@TNHTalk) April 10, 2020

Сейчас артистка уже передала 9 миллионов долларов на благотворительность. Больше, чем половину от этой суммы направят в фонды, которые занимаются помощью людям, имеющим COVID-19. Другую сумму Рианна направила на спасение женщин, которые стали жертвами домашнего насилия в условиях карантина.

А вот насчет новой пластинки артистки, то она привлекает все больший интерес меломанов. Рианна не назвала до сих пор дату презентации альбома и в одном интервью призналась, что новые треки были написаны под влиянием регги. Поэтому уже поговаривают, что в таком стиле певицу еще не слышали поклонники.

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