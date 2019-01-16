Рианна подала судебный иск против своего отца: известна причина

Барбадосская певица Рианна все больше времени уделяет своему дизайнерскому бренду Fenty. Звезда настолько дорожит проектом, что готова бороться с любым, кто может представлять угрозу для марки одежды и косметики. Даже если это родной отец.

По информации TMZ, Рианна подала судебный иск против своего отца Рональда Фенти. Артистка, которая успешно владеет косметической маркой Fenty Beauty и линией нижнего белья Savage x Fenty, запретила родственнику использовать название ее бренда в коммерческих целях. Кроме этого, Рианна просит суд заставить отца возместить ей финансовые убытки.

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Согласно иску, Рональд Фенти основал компанию Fenty Entertainment. Отец Рианны, оперируя ее успехом, осуществлял поиск талантов. Чтобы получить миллионы, он заявлял, что является представителем звезды. Громкое название компании, которая сразу же ассоциировалась с дизайнерской маркой певицы, привлекла немало американцев.

Кроме этого, Рианна заявила, что ее отец пытался продать ее участие в 15 своих шоу, не спросив согласия певицы. Выступления должны были состояться в Латинской Америке в декабре 2017 года. И не только на таланте Рианны хотел нажиться ее отец: Рональд пытался договориться с сетью отелей о передаче товарного знака Fenty.



Рианна и ее отец Рональд Фенти / The Rolling Stone

Рианна убеждает, что неоднократно обращалась к отцу с просьбой прекратить такой бизнес на ее имени, однако он не послушал звездную дочь. Артистка отправляла несколько писем с требованиями отказаться от использования бренда Fenty. Не получив желаемого результата, Рианна вынуждена была обратиться за помощью в суд.