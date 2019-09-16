Рианна подогрела слухи о своей беременности: красноречивые фото

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Рианна
Рианна / www.gettyimages.com

Популярная певица Рианна подогрела слухи о своей возможной беременности! На днях звезда на благотворительном вечере Diamond Ball 2019 дала краткий комментарий журналисту, в котором сказала, что станет матерью темнокожей женщины. Поклонники интерпретировали это, как вероятное будущее пополнение, однако официального подтверждения беременности нет.

Так, на благотворительный вечер Рианна надела облегающие черное платье от Givenchy, которая подчеркнула фигуру певицы и ее округлый живот.

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На красной дорожке Diamond Ball знаменитость дала интервью Essence, в котором частично заговорила о материнстве.

Я темнокожая женщина, которая появилась на свет благодаря темнокожей женщине, которая тоже родилась у темнокожей женщины. И я рожу темнокожую женщину,
– сказала Рианна.

После этого интернет взорвался слухами и обсуждениями о возможной беременности певицы. Добавим, что звезда встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем.

Ріанна
Рианна / Getty Images

Ріанна
Рианна / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ESSENCE (@essence)

 

Кроме того, на своей странице в Instagram 8 сентября Рианна опубликовала снимок, на котором она прикрывает живот на камеру. Это фото стало еще одним поводом для слухов о беременности артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

В воскресенье, 15 сентября, Рианна попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Как пишет издание Daily Mail, звезда сходила на спектакль Slave Play на Бродвее. Певица была одета в полупрозрачную водолазку голубого цвета, которую сочетала с кожаной мини-юбкой. Свой образ знаменитость дополнила большим клатчем от Bottega Veneta. Как видно на большинстве фотографиях, сумкой артистка прикрывала свой живот.

Пока нет официального подтверждения, станет ли Рианна скоро матерью.

Рианна / SplashNews / Daily Mail

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы Рианна
Источник: LifeStyle 24
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