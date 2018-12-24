Рианна подтвердила слухи о выходе нового альбома: неожиданные детали

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Рианна записала новый альбом
Рианна записала новый альбом / Instagram / @badgalriri

Популярная певица Рианна снова взялась за вокальную карьеру. Звезда призналась, что готовит к выпуску новый студийный альбом, который может в очередной раз занять первые ступени радиочартов.

Почти 3 года прошло с момента выхода последней пластинки Рианны под названием "Anti". После значительного успеха альбома артистка решила приостановить вокальную карьеру, уделив больше времени своему новому увлечению – дизайну. Стоит отметить, что в этом деле поп-дива получила не меньшие достижения. В течение нескольких лет Рианна совместно с брендом Puma выпустила капсульную коллекцию одежды. Кроме этого, она начала свою бьюти-линию Fenty Beauty и создала коллекцию нижнего белья Savage.

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После такого триумфа в мире моды поклонники звезды забеспокоились, что певица окончательно покинула сцену. Однако для меломанов Рианна приготовила сюрприз: певица уже работает над новым студийным альбомом и вскоре сможет представить зажигательные хиты.

На многочисленные вопросы о дате выхода пластинки певица загадочно написала: "2019". В то же время в еще одной заметке Рианна призналась, что покидает Fenty Beaut 26 декабря. Поэтому скоро артистка может вернуться на большую сцену с новыми песнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Теги: LifeStyle Рианна Музыка
Источник: 24 Канал
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