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Рианна похвасталась сексуальной фигурой: жаркое фото

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Певица Рианна / Instagram / @badgalriri

Известная барбадосская певица и дизайнер Рианна часто публикует в своем фотоблоге сексуальные фотографии. Звезда демонстрирует свои соблазнительные формы и экстравагантные образы.

Звездные красотки любят обнажаться для глянцев и рекламных кампаний, публиковать жаркие фото в сети. На днях певица Рианна поделилась очередным горячим снимком на своей странице в инстаграме.

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На фото, обнародованном артисткой, она изображена с лиловым каре. Среди аксессуаров выбрала сияющее колье, серьги, браслеты и кольца. Яркий образ певица примерила для рекламы весенней коллекции собственного бренда белья SAVAGE X FENTY.

Звезда позирует сидя на коленях в нижнем белье и чулках. Там образом Рианна похвасталась своими аппетитными ягодицами.

Ріанна
Певица Рианна / Instagram / @badgalriri

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Рианна
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