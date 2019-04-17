Рианна поразила яркими образами в новом глянце Harper's Bazaar: фото

Барбадосская исполнительница Рианна не только работает над выпуском нового музыкального альбома, выход которого анонсировала в 2019 году, а и для страниц модных глянцев и брендов. Именно поэтому ее пригласили стать героиней нового майского выпуска журнала Harper's Bazaar в США.

Для волшебного фотосета в Harper's Bazaar исполнительница примерила несколько очень ярких образов, которые СМИ называют в стиле настоящей "райской птицы". Много перьев, цветов, косметики и необычных деталей – все это про новую фотоисторию для издания. Среди образов певицы были вещи от Maison Margiela, Givenchy, Dior, Chanel Haute Couture и других люксовых марок. Стилистом съемки стал Miguel Alberto Enamorado, а фотографом – Dennis Leupold.

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Рианна для Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

Кроме фантастического фотосета в рамках мастерской скульптур она украсила две обложки издания – на одной она предстала в белом образе с вуалью, головном уборе и блузе с пышным воротником из фатина, а на другой – в перьевой верхней одежде с ярким макияжем.



Рианна на первой обложке Harper's Bazaar / Harper's Bazaar



Рианна на второй обложке Harper's Bazaar / Harper's Bazaar