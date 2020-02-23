Рианна поразила выходом на премии NAACP Awards: фееричный образ

Вчера, 22 февраля, в Калифорнии отгремела премия NAACP Awards, которая награждает лучших представителей в индустрии кино, музыки, театра и литературы. Среди лауреаток премии – знаменитая исполнительница Рианна, которая получила статуэтку не за свое творчество.

Премия Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США не могла обойтись без одной из самых успешных медийных личностей современности. Каждый публичный выход Рианны – резонансное событие для фешн-индустрии, ведь звезда не привыкла оставаться без внимания папарацци.

Читайте также: Armani представит коллекцию в Милане в пустом зале из-за вспышки коронавируса: подробности

Исполнительница сияла не только на красной дорожке, но и на сцене церемонии NAACP Awards. На мероприятии она завоевала знаковую награду за особые достижение и выдающуюся социальную работу. Рианна публично поблагодарила каждого, кто не остается в стороне от проблем близких, и отметила, что это не только ее награда. Чувственная речь артистки не оставила равнодушными сотни зрителей.

Давайте не будем думать так: "Это случилось с тобой, это твоя проблема!" Это проблема женщин. Это проблема темнокожих людей. Это проблема бедных людей. В скольких из нас в этом зале есть коллеги, партнеры и друзья других рас, другого пола и других религий?.. Это касается каждого! Представьте, что мы можем сделать вместе,

– отметила певица.

На премии она появилась в кутюрном платье от французского дома моды Givenchy. Наряд насыщенного цвета фиалки с объемным шлейфом и широкими плиссированными рукавами подчеркнул фигуру звезды, позволив ей обнажить стройные ноги. Знаменитость дополнила аутфит босоножками на шнуровке и высоком каблуке в тон к платью. Look гармонировал с многочисленными кольцами с драгоценными камнями и массивными серьгами с бриллиантами. Волосы Рианна собрала в тугой низкий хвост с косичкой, а макияж выбрала с акцентом на красных губах.

Среди гостей премии NAACP Awards эпатажная Лиззо, которая получила сразу два почетных звания "Лучшее видео" и "Артист года". Предлагаем посмотреть фотоотчет с красной дорожки церемонии и оценить наряды голливудских звезд.