Рианна пожертвовала 5 миллинов долларов на борьбу с коронавирусом

Барбадосская исполнительница Рианна пока осуществила самое крупное пожертвование на нужды больниц в борьбе с коронавирусом. Свои средства она распределила на 5 организаций, которые целенаправленно помогают медицинским учреждениям по всему миру.

Во время пандемии коронавируса звезды продолжают помогать, как могут, различным благотворительным организациям, чтобы те закупили все необходимое для поддержания здоровья больных. Ранее средства жертвовали такие звезды, как Джорджио Армани, Кьяра Ферраньи и Fedez, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс и другие.

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Следующей стала Рианна, которая отдала собственных 5 миллионов долларов, которые распределила между организациями Partners In Health, Direct Relief, International Rescue Committee, World Health Organization и Feeding America, куда ранее передавали средства Лайвли и Рейнольдс. Колоссальную сумму направят на поддержку медицинских центров и их оборудование и защитную одежду. В частности, средства будут направлены на ускорение тестирования в странах Гаити и Малави. Об этом сообщили на CNN.

Известно, что пожертвования в 5 миллионов долларов стало крупнейшим из всех, что сделали знаменитости.

Стоит добавить, что в мире по состоянию на 23 марта зафиксировано почти 344 тысячи случаев заражения коронавирусом. Почти 15 тысяч человек умерли, почти 100 тысяч выздоровели. США входит в первую пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболеваний: Китай (81 093), Италия (59 138), США (35 070), Испания (29 909), Германия (26 198). Смертельных случаев в США – 458, выздоровели – 178 человек. Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoVЮ, но в Китае и США уже работают над ее созданием и даже начали тестировать на людях с вирусом. В условиях пандемии ВОЗ рекомендует самоизолироваться дома, соблюдать правила гигиены и в случае подозрений на коронавирус обращаться к семейному врачу.