Рианна пришла на баскетбольный матч с бывшим бойфрендом Хассаном Джамилем: фотодоказательства

Любимая R&B певица миллионов Рианна, несмотря на музыку, увлекается также спортом, однако в качестве зрителя. Так, накануне 31-летняя звезда была замечена в компании саудовского миллиардера Хассана Джамиля, который является ее бывшим бойфрендом, на баскетбольном матче.

Недавно Рианна отпраздновала свое 31-летие, а день после дня рождения засветилась на баскетбольной игре. Однако, самым интересным в ее присутствии на матче было то, что компанию ей составил бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль.

Читайте также: В неоновом наряде: певица Рианна отпраздновала день рождения – фото

Мужчина длительное время встречался с барбадосской исполнительницей, однако в 2018 году они решили разойтись. На матче, участие в котором принимала команда "Лос-Анджелес Лейкерс" они появились вместе. Во время игры певица стояла на трибунах, эмоционально болея за любимую команду, а ее экс-бойфренд сидел рядом с ней.



Рианна на баскетбольном матче​ / Instagram / @rihannakillah



Рианна на баскетбольном матче​ / Instagram / @rihannakillah



Рианна на баскетбольном матче​ / Instagram / @soles4you_

Что известно об отношениях Рианны и Хассана Джамиля?

Слухи о романе барбадосской R&B-певицы и Хассана Джамиля появились летом 2017 года. Тогда сеть взорвали фотографии Рианны и саудовского миллиардера во время поцелуев на Ибице. Впоследствии папарацци подловили певицу с кольцом на безымянном пальце левой руки, что спровоцировало слухи о ее помолвке с миллиардером. В июне 2018 года стал известно, что пара разошлась, однако в августе папарацци их поймали на очередной громкой ссоре. А в декабре 2018 года пару снова подловили папарацци во время выхода из ресторана в Малибу.