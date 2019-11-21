Рианна рискует быть заблокированной в инстаграме из-за провокационных фото в бассейне

Певица Рианна, которая была заблокирована в инстаграме в 2014 году, снова рискнула запретом, когда она поделилась с поклонниками серией провокационных фото в бассейне.

Об этом пишет издание Daily Mail, а новые снимки артистка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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31-летняя звезда позировала для откровенных фото в крошечном бикини, которое подчеркнуло ее пышную грудь и стройную фигуру. Знаменитость дополнила свой "аутфит" зеленой накидкой, которую она надела в бассейне вместе с черными солнцезащитными очками, несмотря на ночное время.

В течение первых часов после публикации фотографии Рианны собрали более трех миллионов лайков и множество комплиментов от поклонников в социальных сетях.

"Вау", "Горячая", "Ничего себе, ты выглядишь невероятно", – пишут пользователи в сети.



Рианна / Instagram / @badgalriri

Подборку обольстительных кадров певица разместила на поддержку собственного бренда Fenty. Для рекламы своей коллекции знаменитость часто снимается сама, на что поклонники реагируют с восторгом.



​Рианна / Instagram / @badgalriri



​Рианна / Instagram / @badgalriri



​Рианна / Instagram / @badgalriri