Рианна стала бы хорошей мамой: фото с младенцем покорили сеть

34 Читати новину українською
Певица Рианна
Певица Рианна / Instagram / @badgalriri

В своем инстаграме певица опубликовала несколько чувственных фотографий с малышом на руках. Она пояснила, что стала тетей названной племянницы. Мамой девочки является ее близкая подруга.

Американская поп певица Рианна пока не успела стать мамой. Но она неоднократно заявляла, что семья играет важную роль в ее жизни. Певица регулярно уходит в отпуск, чтобы провести время с друзьями и родственниками. Рианна прекрасно справляется с ролью тети для Меджести –шестилетней дочери своей сестры. Совместные фотографии артистки и ее племянницы часто появляются в инстаграм-ленте звезды.

Читайте также: Сексуальная и непринужденная: Рианна показала фигуру в купальнике в соблазнительном видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

На этот раз Рианна растрогала подписчиков фотографиями с новорожденной дочерью своей близкой подруги, бывшей ассистентки Дженнифер Розелас. Певица нежно целует младенца в щечку и ей даже удалось уложить девочку спать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Я так благодарна быть с тобой в твой первый день. Тетя тебя уже так любит. Поздравляю семью Дэвисов. Твой папа – чемпион, а мама – настоящая героиня,
– поделилась эмоциями Рианна в своем инстаграме.

Поклонники не скрывали своего умиления фотографиями. Они единодушно решили, что певице идет материнство и она станет замечательной мамой в будущем.

Напомним, недавно популярная певица Рианна подогрела слухи о своей предполагаемой беременности. Звезда на благотворительном вечере Diamond Ball 2019 дала короткий комментарий журналистам, в котором сказала, что станет матерью темнокожей женщины. Поклонники интерпретировали это, как вероятное будущее пополнение, однако официального подтверждения беременности нет. Кроме того, Рианна неоднократно публиковала провокационные фотографии, на которых прикрывала живот на камеру.


Певица Рианна / Instagram /@badgalriri

blog_ava
Прогноз погоды на 31 октября: в Украине резко похолодает, придут морозы
сегодня
1016
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Рианна
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
сегодня 14:02 Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Квітослава Туз 306
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня 12:01 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 2176
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
30 октября 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 941
От горячей модели с обложек до иконы стиля консерваторов: как менялся стиль Иванки Трамп
30 октября 13:36 От горячей модели с обложек до иконы стиля консерваторов: как менялся стиль Иванки Трамп
Марта Вересюк 567
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
30 октября 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1465
Новости
Больше новостей
Залиште відгук