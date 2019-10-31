Рианна стала бы хорошей мамой: фото с младенцем покорили сеть

В своем инстаграме певица опубликовала несколько чувственных фотографий с малышом на руках. Она пояснила, что стала тетей названной племянницы. Мамой девочки является ее близкая подруга.

Американская поп певица Рианна пока не успела стать мамой. Но она неоднократно заявляла, что семья играет важную роль в ее жизни. Певица регулярно уходит в отпуск, чтобы провести время с друзьями и родственниками. Рианна прекрасно справляется с ролью тети для Меджести –шестилетней дочери своей сестры. Совместные фотографии артистки и ее племянницы часто появляются в инстаграм-ленте звезды.

Читайте также: Сексуальная и непринужденная: Рианна показала фигуру в купальнике в соблазнительном видео

На этот раз Рианна растрогала подписчиков фотографиями с новорожденной дочерью своей близкой подруги, бывшей ассистентки Дженнифер Розелас. Певица нежно целует младенца в щечку и ей даже удалось уложить девочку спать.

Я так благодарна быть с тобой в твой первый день. Тетя тебя уже так любит. Поздравляю семью Дэвисов. Твой папа – чемпион, а мама – настоящая героиня,

– поделилась эмоциями Рианна в своем инстаграме.

Поклонники не скрывали своего умиления фотографиями. Они единодушно решили, что певице идет материнство и она станет замечательной мамой в будущем.

Напомним, недавно популярная певица Рианна подогрела слухи о своей предполагаемой беременности. Звезда на благотворительном вечере Diamond Ball 2019 дала короткий комментарий журналистам, в котором сказала, что станет матерью темнокожей женщины. Поклонники интерпретировали это, как вероятное будущее пополнение, однако официального подтверждения беременности нет. Кроме того, Рианна неоднократно публиковала провокационные фотографии, на которых прикрывала живот на камеру.



Певица Рианна / Instagram /@badgalriri