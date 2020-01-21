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Рианна стала лицом модного глянца: потрясающие черно-белые фотографии

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Рианна / Instagram / @i_d

31-летняя американская певица впервые за долгое время украсила обложку британского издания i-D. Знаменитость выступила приглашенным редактором лимитированного номера, который получил название Rihannazine.

Успешная исполнительница и влиятельная бизнесвумен снялась в потрясающей фотосессии для юбилейного выпуска глянца i-D. Автором съемки стал итальянский фотограф Марио Сорренти, который славится своими работами с самыми престижными мировыми изданиями на территории моды.

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Сама же Рианна умело применила личные знания во время совместной работы над юбилейным выпуском, ведь ей удалось войти в историю фэшн-индустрии как первая темнокожая женщина, возглавившая бренд, принадлежащий LVMH.


Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d

Сотрудничество с i-D знаменитость назвала знаковым для себя, а представители журнала заверили, что звезда диктует тренды во всех творческих сферах.

Для меня этот особый выпуск i-D олицетворяет изменения и новую культуру. Он посвящен людям, которые постепенно меняют моду, музыку, искусство и активизм, создавая более инклюзивное и разнообразное будущее,
– прокомментировала Рианна.


Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d

На черно-белых кадрах исполнительница использовала элементы из коллекции своего бренда Fenty. Она примерила несколько нарядов total black, представ в широких спортивных штанах, толстовке и длинном пальто. Более женственным образом стало сочетание атласного платья пижамного стиля с объемным бомбером.

ріанна
Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d

ріанна
Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d

ріанна
Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d


Рианна для глянца i-D / Instagram / @i_d

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды Рианна
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