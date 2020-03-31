24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Рианна украсила обложку британского Vogue

- Читати новину українською
Рианна появилась на обложке Vogue British / vogue.co.uk

Барбадосская исполнительница Рианна стала героиней нового майского британского глянца Vogue.

На обложке нового номера, которую сфотографировал Стивен Кляйн, Рианна представлена ​​в дюрази – бандане, которая символизирует культуру чернокожих. Замысел фотографии – показать женщину, которая не обременена строгим правилам из прошлого.

Интересно Рианна выпустила сингл Believe It после трех лет молчания: почему фаны разочарованы

Когда-то такую ​​бандану носили темнокожие рабы и представители низкого класса, однако со временем женщины начали использовать ее для сохранения прически и в качестве модного аксессуара.

32-летняя исполнительница предстала в двух версиях обложки – черной и белой. На первой на лице у Рианны написано слово "правда". Съемка пронизана стилем Буффало – британским движением моды и музыки 1980-х годов, который олицетворял поиск и подъем личной идентичности с помощью одежды.

Рианна на обложке британского глянца

Во всех своих начинаниях Рианна похожа на кочевницу, потому что постоянно путешествует из одной страны в другую. Она живет в Лондоне, где чувствует себя наиболее креативной; живет в Париже, где ее больше окружает мода; живет в Барбадосе, где она ближе всего находится к семье; живет в Мексике, где может больше расслабиться.

Вторая обложка модного глянца

Певица отметила, что уже серьезно задумывается о появлении детей.

Я знаю, что хочу жить по-другому. И главным отличием новой жизни станут мои дети. Через десять лет у меня они будут – трое или четверо,
– рассуждает Рианна.

Исполнительница также рассказала о стереотипах, которые бытуют в обществе.

"Я вижу, как общество осуждает женщин, говоря что-то вроде "О, ты неправильно все делаешь". Оно умаляет вас как мать, если у ваших детей нет отца. Но единственное, что имеет значение, – это счастье, это здоровые отношения между отцом и ребенком. Единственное, что может по-настоящему воспитать ребенка – это любовь", – отметила исполнительница.


Рианна глазами Стивена Кляйна

Все поклонники творчества Рианны уже заждались появления нового альбома. Недавно певица порадовала фанов новым треком Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor. Впервые за три последних года она нарушила творческое молчание, впрочем относительно будущего альбома пока молчит. По ее словам, она еще и сама об этом не знает.

"Я активно работаю над музыкой. Не хочу, чтобы мои альбомы были похожи. Никаких правил и формата. Просто хорошая музыка, и если я ее чувствую, сразу создаю ее", – рассказала певица.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Стиль и мода Модные бренды Рианна
Комментарии

Читайте также

сегодня , 05:05 Гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 12258
сегодня , 06:40 Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция
Лікування 32475
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 149225
сегодня , 08:30 31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 1246
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в США 16 000 случаев за сутки
Новини України 13555
сегодня , 01:43 Закон о рынке земли приняли: какие фракции и депутаты голосовали за, а какие против
Новини України 12592
сегодня , 11:03 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: что известно о премьерных 1 и 2 серии
Кіно 1166
сегодня , 00:43 Рада таки приняла закон о рынке земли
Новини України 22895
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко
30 марта 19:04 10 клипов Леди Гаги, которые поражают креативностью
Уляна Журба
30 марта 11:09 Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют
Юлія Михайлова
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур

Новости
Больше новостей
Залиште відгук