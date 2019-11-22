Рианна выбрала первого амбассадора бренда нижнего белья: соблазнительные фото

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Певица Normani / Instagram /@normani

23-летняя американская певица и танцовщица Normani стала лицом бренда "Savage x Fenty". Девушка снялась в откровенной фотосессии, демонстрируя не только роскошное белье, но и свои пышные формы.

Рианна основала личный бренд нижнего белья 2018 года. Соблазнительным нижним бельем она стремилась подчеркнуть красоту каждой женщины, независимо от ее фигуры и цвета кожи. Впервые за историю существования бренда "Savage x Fenty" основательница выбрала модель, которая станет официальным лицом коллекций.

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Для дебютной съемки Normani выбрала белье страстного красного цвета. На фотосессии на ней был только бюстгальтер, трусики, длинные чулки и серебряные украшения. Такой образ позволил максимально подчеркнуть подтянутое тело Normani.

Я первый в истории посол бренда! Я тебя люблю, Рианна. Я хочу, чтобы все люди чувствовали себя действенными и воспринимали такими, каким они есть на самом деле. Я не всегда просыпалась с ощущением уверенности и силы, но доверяю и верю, что мой "Savage x Fenty" всегда поможет,
– выразила радость и надежду Normani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Normani (@normani)

На официальной странице в инстаграме бренд также не скрывал восхищения избранным послом, подчеркнув, что Normani подходит на эту роль как никто другая.

Будто она нуждается в представлении! Мы так рады сообщить, что Normani официально является послом "Savage x Fenty"!
– громко объявили новости представители бренда.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Рианна LifeStyle
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