Рианна выпустила серию украшений для темнокожих женщин

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Коллекция Fenty для темнокожих женщин
Коллекция Fenty для темнокожих женщин / Fenty

Американская поп-певица вложила социальный смысл в новую коллекцию своего бренда Fenty. Линия колец, подвесок и сережек призвана подчеркнуть красоту темнокожих женщин.

Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time. Рианна, как генеральный директор и художественный руководитель, стала первой темнокожей женщиной, возглавившей бренд, который принадлежит французскому производителю предметов роскоши LVMH.

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Допис, поширений FEИTY (@fenty)

Героинями компании стали темнокожие женщины. На фотографиях нигерийского фотографа Рут Осса они позируют в украшениях Fenty. Дополнили образ скульптурные прически от стилиста Айзека Полеона и яркие акценты в макияже. 


Линейка коллекции Fenty / официальный сайт Fenty

Стоимость украшений составляет от 340 до 530 долларов. Приобрести их можно только на официальном сайте Fenty.


Линейка коллекции Fenty / официальный сайт Fenty

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Рианна
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