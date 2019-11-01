Рианна выпустила серию украшений для темнокожих женщин
Американская поп-певица вложила социальный смысл в новую коллекцию своего бренда Fenty. Линия колец, подвесок и сережек призвана подчеркнуть красоту темнокожих женщин.
Личный бренд певицы Рианны Fenty был основан в 2017 году и за достаточно короткий период существования был назван лучшей инновацией по версии американского журнала Time. Рианна, как генеральный директор и художественный руководитель, стала первой темнокожей женщиной, возглавившей бренд, который принадлежит французскому производителю предметов роскоши LVMH.
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Героинями компании стали темнокожие женщины. На фотографиях нигерийского фотографа Рут Осса они позируют в украшениях Fenty. Дополнили образ скульптурные прически от стилиста Айзека Полеона и яркие акценты в макияже.
Линейка коллекции Fenty / официальный сайт Fenty
Стоимость украшений составляет от 340 до 530 долларов. Приобрести их можно только на официальном сайте Fenty.
Линейка коллекции Fenty / официальный сайт Fenty
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