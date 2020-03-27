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Рианна выпустила сингл Believe It после трех лет молчания: почему фаны разочарованы

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Рианна выпустила сингл Believe It / Instagram / @badgalriri

На протяжении последних лет 32-летняя американская певица сменила род занятий и полностью посвятила себя бьюти-индустрии и бизнесу. Однако накануне релиза девятого студийного альбома Рианна решила порадовать фанатов новым треком Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor.

Сегодня, 27 марта, Рианна впервые за три последних года прервала творческое молчание и опубликовала свой очередной хит в сотрудничестве с популярным канадским рэпером PartyNextDoor. Песня Believe It вошла в новую пластинку исполнителя Partymobile.

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Несмотря на то, что Рианна все же вернулась к музыкальной карьере после длительной паузы, фанаты звезды остались разочарованными. В треке Believe It вокал кумира был фоновым, ведь певица исполнила роль приглашенной исполнительницы. Сеть взорвалась мемами: "Риана действительно заставила меня три года ждать фонового вокала?!", "Так мы ждали 3 года, чтобы Рианна сказала 5 слов об особенности?!".

PartyNextDoor & Rihanna – Believe It: слушайте песню онлайн 

Стоит напомнить, что последний альбом Anti, Рианна выпустила еще в 2016 году. С того времени она полностью погрузилась в создание собственной бьюти-индустрии, запустила линейку белья Savage X Fenty и выступила в поддержку социальных инициатив. Однако в конце прошлого года звезда объявила, что ее девятый студийный альбом почти готов, однако она до сих пор не объявила дату релиза, что не на шутку возмущает поклонников.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка поп-музыка Рианна
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